還給市民寧靜環境 台南永康聯合出擊取締改裝噪音車

台南市永康警分局、交通警察大隊、環保局、台南區監理所人員昨晚聯手出擊，在台南高工前執行「環警監」聯合稽查改裝車輛及噪音檢測專案，希望展現執法力度與強度，還給市民寧靜環境。

這次聯合稽查取締勤務，主要針對非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測；經測量超過機動車輛噪音管制標準，將由環保局依規定舉發，並通知限期改善。另依照道路交通管理處罰條例拆除消音器，或以其他方式造成噪音。處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

另若改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）等設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格者，均依道路交通管理處罰條例當場開罰。

永康警分局說，昨晚共舉發各式交通違規21件、改裝車輛大燈未申請檢驗12件、無適格駕照2件、改裝方向燈、拆除後照鏡等6件及牌照逾檢註銷1件。另排氣管改裝噪音檢測，由環保局告發噪音不合格4件。

警方說，除不定期配合環保及監理單位，更在轄內重要路段及改裝車輛易聚集熱點，採多點式機動攔檢勤務，針對改裝噪音車出沒熱點、熱時全面加強取締，以有效遏止改裝車輛妨礙環境安寧，維護環境安寧。