中南部空品不佳16縣市聯合稽查 台南出動新購稽查利器

環保署空氣品質預報，台灣西半部未來一周的空品不佳，西部16個縣市從20日起進行汙染源聯合稽查，台南市環保局更出動新購買的紅外線氣體顯像儀，稽查工廠管線洩露情況，首日未發現明顯問題，將持續加強。

台南市環保局表示，紅外線氣體顯像儀（FLIR）是目前空品稽查的新利器，過去稽查人員到有異味的廠區稽查，很難發現到底有沒有異常洩漏，但透過FLIR就可以明顯從影像看出洩漏情況，一旦有洩漏，依目前法令規定只要濃度超過1萬PPM，即可開罰。

目前的做法是根據在各地設立的微型感測器，可以發現哪一個地區空氣品質有異常，再鎖定該區內的可疑工廠，利用FLIR一一稽查管線，就可以發現洩漏的地方，近期環保局已連續發現5案管線洩漏，都將依空汙法開罰，最高罰金可達2000萬元。

受到東北季風減弱影響，擴散條件差，環保署預測，20日起空氣品質不佳，空品黑暗期至少持續5至7天，其中西半部地區、中南部地區，空品將達橘色提醒等級，甚至是紅色警示。環保署19日並南下召開南部應變會議，要求16縣市20日起針對大型固定汙染源、露天燃燒排放等進行聯合稽查，將空品惡化影響降到最低。

環保局表示，20日執行12家工廠業者稽巡查，均未發現明顯洩漏及非法排放之情形，南市將持續稽巡查重點列管污染源，並與中央及其他縣市等合作，就自身可以加強之處展開各式應變措施。