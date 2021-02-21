好天氣有人坐輪椅來投票 台南農會代表投票率可望逾7成

4年1次農會農事小組長及會員代表改選今天投票，台南市農會及32家區農會，將選出472席農事小組長、1348席會員代表。其中，下營、官田、後壁、新化、將軍、佳里、學甲等區，皆有兩派人馬爭搶席次，競爭相當激烈，估計投票率將超過7成。

台南今天好天氣，上午後壁區不少長輩前往投票，甚至還有推輪椅者。

農業局說，在33席農會總幹事中，市農會、善化區農會、官田區農會、龍崎區農會及左鎮區農會等5位總幹事屆齡退休或不續任，有42人完成登記手續，經資格審查後，36人符合資格。