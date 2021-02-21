好天氣有人坐輪椅來投票 台南農會代表投票率可望逾7成
4年1次農會農事小組長及會員代表改選今天投票，台南市農會及32家區農會，將選出472席農事小組長、1348席會員代表。其中，下營、官田、後壁、新化、將軍、佳里、學甲等區，皆有兩派人馬爭搶席次，競爭相當激烈，估計投票率將超過7成。
台南今天好天氣，上午後壁區不少長輩前往投票，甚至還有推輪椅者。
農業局說，在33席農會總幹事中，市農會、善化區農會、官田區農會、龍崎區農會及左鎮區農會等5位總幹事屆齡退休或不續任，有42人完成登記手續，經資格審查後，36人符合資格。
新化、將軍、後壁、下營選情詭譎，各農會預計3月2日至5日舉行農會代表大會，3月10日至15日選出農會總幹事、理事長、常務監事三巨頭。攸關農會三巨頭席次的農事小組長，在下午選舉結果後，選情將更明朗。
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