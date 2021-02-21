影／曾文水庫驚見等身大洞 專家研判：機具造成

近日缺水，曾文水庫蓄水率猝降至14.9%，湖底乾涸裸露，攝影師呂竑毅捕捉湖底出現多個大小不一的坑洞，呂研判有可能是當地曾有湧泉，嘉義縣大埔鄉長吳明勳則認為，應是機具抽砂清淤留下的痕跡。

日前有民眾發現嘉義縣大埔鄉湖濱公園旁出現數十個大小不一的坑洞，有呈漏斗狀或圓形，最大直徑逾2公尺、深2公尺，攝影師呂竑毅在聽聞消息後立刻驅車前往，用空拍機捕捉此奇景。

呂竑毅說，這些洞純天然非人為相當罕見，他也從未看過如此奇景，現在是枯水期，地表出現大量龜裂，可能當地曾經湧泉，才會導致地表出現大小不一坑洞。

吳明勳表示，大小坑洞共計數十個，彼此間隔很遠，中心點大小不一，研判原因有可能是水庫清淤機具造成，挖掘時發現有些坑洞底下還有些許水量流出，有可能還有暗流。

吳明勳說，他在地那麼久，也是第一次在枯水期時看到這種景象，以前水庫底下曾經有許多民宅和良田，剛好也趁乾涸期，將過往歷史展現給鄉民看。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，這主要是機具抓斗清淤底泥時所留下痕跡，隨著水位降低暴露曝光，更凸顯當前水情嚴峻。