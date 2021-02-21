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台中筏子溪水岸環境大改造 成親水休憩好去處

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市筏子溪旁水防道路改善前後對照圖。圖／台中市水利局提供
台中市筏子溪旁水防道路改善前後對照圖。圖／台中市水利局提供

台中市政府水利局為提升筏子溪整體水域環境，向環境保護署爭取前瞻計畫經費執行「筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)工程」，目前已完工，礫間淨化場改善水質，更建設筏子溪車路巷橋至永安橋之景觀綠帶空間，民眾可漫步水岸休憩綠地，成為另一處休閒地點。

中市府爭取前瞻計畫補助並編列配合款總計投入約1.5億元，改善筏子溪水域環境及水質，工程主要在林厝排水沿岸截留生活汙水及於林厝排水出口右岸設置礫間淨化場，每天可淨化約5500噸廢汙水，使水質由中度汙染降為稍受汙染以下，大幅改善了該處水質並降低異味。

水利局表示，工程設計時即納入生態檢核機制，保留大部分河灘地生物棲地，主要改善為工程範圍內之下埒圳攔水堰，原攔水堰已破舊且落差達2.5公尺，水域生物難以上溯，經工程拆除此攔水堰後已恢復自然河川；為顧及原取水需求，於原攔水堰上游約420公尺處新設高約0.9公尺之矮式攔水堰及引水暗渠，維持原取水功能，矮堰設計跌水高差不高過30公分，讓水域生物可洄游。

水利局指出，工程將筏子溪自車路巷橋至永安橋河段長約740公尺辦理水域環境景觀營造，計畫範圍內之筏子溪兩岸施作人行步道及休憩平台等設施，另將原水防道路由10公尺寬度縮減為6公尺寬，除維持原行車基本功能外，並將縮減道路4公尺的空間規劃景觀綠帶，配合整體景觀工程營造水與綠空間，成為水岸休憩地點，打造出可親水、淨水的筏子溪。

台中市筏子溪環境改造工程完工後，兩岸人行步道悠美。圖／台中市水利局提供
台中市筏子溪環境改造工程完工後，兩岸人行步道悠美。圖／台中市水利局提供

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