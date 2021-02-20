北港首家活字印刷故事館開幕 宛如台灣印刷史的縮影

雲林縣第1座印刷故事館今在北港鎮老字號的華星印刷廠隆重開幕，館內陳列超過1甲子典藏的排版鉛字和印模工具，件件珍貴，尤其已有80多年歷史的手動式名片印刷匣，更為驚豔，館藏五臟俱全，宛若台灣印刷史的縮影，讓人大開眼界。

北港鎮繼陳明洲「神山堂陳明洲雕塑造工作室」、周秀惠「秀惠拼布工房」、陳威光「帶偶回家工作室」獲選為街角藝事館之後，蘇明堂「華星印書局活版故事館」、蘇俊碩「石顏藝術彩畫坊」今天開幕，形成北港街角藝事5館，也是北港傳統工藝觀光聚落，帶給遊客嶄新的視覺感受。

雲林縣傳統工藝協會理事長許哲彥邀大家走入藝師的生活空間，探索工藝美妙，活版印刷故事館，藉由檢字排版堆疊出街角藝事的意象，從消逝在鉛字堆裡的字句找到歷史的痕跡，工藝館成立將激發大家對生活歷史的懷念。

印刷廠第二代蘇明堂承襲家族印刷業，為讓更多人了解古老印刷世界的美妙，他典藏盡出，把住家改造為「華星印書局活版故事館」，今天他細說從前，小從7號的小鉛字，大到手工製版和第一代印刷機，每個物件都有感人的故事與智慧。

「排錯一字會殺頭！」蘇明堂引導參觀由三萬多個鉛字集成的活字版，說明台灣印刷進化史，他說，反共抗俄時代，曾有業者印錯一字被視為反動分子抓走，所以古早的「撿字師」一定要有「眼精手快」的本事。

館內有許多已消失在市面的活字鉛字版、模具鉛條和印刷機，也有役郡所時代的公文帳本戶口簿及宮廟符印籤文、名片，琳瑯滿目。目前華星是國內少數保有早年活版印刷的印刷廠，蘇明堂說，早年台灣有兩萬多家印刷廠，如今所剩無幾，以前北港有7家如今只剩3家，且全為電腦平版印刷，保有活版印刷則只此華星一家，印刷業印出了時代的轉變，期待故事館把時間停留在過去的美好。