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北港首家活字印刷故事館開幕 宛如台灣印刷史的縮影

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港街角藝事5館今天成果發表，傳統工藝大師雲集。記者蔡維斌／攝影
北港街角藝事5館今天成果發表，傳統工藝大師雲集。記者蔡維斌／攝影

雲林縣第1座印刷故事館今在北港鎮老字號的華星印刷廠隆重開幕，館內陳列超過1甲子典藏的排版鉛字和印模工具，件件珍貴，尤其已有80多年歷史的手動式名片印刷匣，更為驚豔，館藏五臟俱全，宛若台灣印刷史的縮影，讓人大開眼界。

北港鎮繼陳明洲「神山堂陳明洲雕塑造工作室」、周秀惠「秀惠拼布工房」、陳威光「帶偶回家工作室」獲選為街角藝事館之後，蘇明堂「華星印書局活版故事館」、蘇俊碩「石顏藝術彩畫坊」今天開幕，形成北港街角藝事5館，也是北港傳統工藝觀光聚落，帶給遊客嶄新的視覺感受。

雲林縣傳統工藝協會理事長許哲彥邀大家走入藝師的生活空間，探索工藝美妙，活版印刷故事館，藉由檢字排版堆疊出街角藝事的意象，從消逝在鉛字堆裡的字句找到歷史的痕跡，工藝館成立將激發大家對生活歷史的懷念。

印刷廠第二代蘇明堂承襲家族印刷業，為讓更多人了解古老印刷世界的美妙，他典藏盡出，把住家改造為「華星印書局活版故事館」，今天他細說從前，小從7號的小鉛字，大到手工製版和第一代印刷機，每個物件都有感人的故事與智慧。

「排錯一字會殺頭！」蘇明堂引導參觀由三萬多個鉛字集成的活字版，說明台灣印刷進化史，他說，反共抗俄時代，曾有業者印錯一字被視為反動分子抓走，所以古早的「撿字師」一定要有「眼精手快」的本事。

館內有許多已消失在市面的活字鉛字版、模具鉛條和印刷機，也有役郡所時代的公文帳本戶口簿及宮廟符印籤文、名片，琳瑯滿目。目前華星是國內少數保有早年活版印刷的印刷廠，蘇明堂說，早年台灣有兩萬多家印刷廠，如今所剩無幾，以前北港有7家如今只剩3家，且全為電腦平版印刷，保有活版印刷則只此華星一家，印刷業印出了時代的轉變，期待故事館把時間停留在過去的美好。

華星活版印刷故事館位於朝天宮文化大樓後側，北港鎮公民路22之2號。

早年華星印刷廠的工作景象。記者蔡維斌／翻攝
早年華星印刷廠的工作景象。記者蔡維斌／翻攝
北港華星印刷廠老板蘇明堂說明早年印刷技術，光是撿字師就要有「眼精手快」的好本事，才不會出錯，這套完整的鉛字版已十分少見。記者蔡維斌／攝影
北港華星印刷廠老板蘇明堂說明早年印刷技術，光是撿字師就要有「眼精手快」的好本事，才不會出錯，這套完整的鉛字版已十分少見。記者蔡維斌／攝影
北港最具歷史的華星印刷廠打造成為街角藝事館，陳列早年印刷業各種鉛字和印刷板具，件件珍貴，難得一見。記者蔡維斌／攝影
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北港華星印刷廠典藏的鎮廠之寶「手盒仔名片機」是老板蘇明堂的父親蘇彭民國28年創業所用的名片手動印刷機，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
北港華星印刷廠典藏的鎮廠之寶「手盒仔名片機」是老板蘇明堂的父親蘇彭民國28年創業所用的名片手動印刷機，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
蘇明堂說明80多年前的手盒仔名片機，只要一開一闔，就可把盒中的字模，印到盒蓋上的名片紙，一次只能印一張，相當有趣，也很珍貴。記者蔡維斌／攝影
蘇明堂說明80多年前的手盒仔名片機，只要一開一闔，就可把盒中的字模，印到盒蓋上的名片紙，一次只能印一張，相當有趣，也很珍貴。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮最早的籤詩印刷模板，保留至今彌足珍貴。記者蔡維斌／攝影
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