台中萬和宮明天植斗法會防疫取消平安粥！供應福圓、贈夀麵

台中市萬和宮今年植斗祈安法會明天登場，配合防疫取消平安粥，僅供應「平安福圓」甜湯圓及每名香客贈送一份夀麵。今天下午，萬和宮導覽及誦經團志工準備「平安福圓」的食材，一起搓湯圓，場面歡樂融融。

董事長蕭清杰說，植斗，亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的為人消災解厄、祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安，明天的植斗法會，由他率董監事，祈求天上聖母保佑「風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進」揭開序幕。

蕭清杰說明，多年來，萬和宮的謝斗及植斗法會均供應素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，去年植斗法會，配合防疫，取消平安粥，改為贈送每人一份平夀麵，今年的植斗法會明天登場，沒有平安粥，往年植斗法會另外煮的「平安福圓」的甜湯圓，在廟旁的空地照常供應。