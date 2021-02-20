快訊

好消息！主計總處上修今年經濟成長率為4.64% 近7年新高

政府直接採購BNT疫苗傳東洋再介入？公司急忙出聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中萬和宮明天植斗法會防疫取消平安粥！供應福圓、贈夀麵

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
萬和宮導覽及誦經團志工準備「平安福圓」的食材，一起搓湯圓，場面歡樂融融。圖／萬和宮提供
萬和宮導覽及誦經團志工準備「平安福圓」的食材，一起搓湯圓，場面歡樂融融。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮今年植斗祈安法會明天登場，配合防疫取消平安粥，僅供應「平安福圓」甜湯圓及每名香客贈送一份夀麵。今天下午，萬和宮導覽及誦經團志工準備「平安福圓」的食材，一起搓湯圓，場面歡樂融融。

董事長蕭清杰說，植斗，亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的為人消災解厄、祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安，明天的植斗法會，由他率董監事，祈求天上聖母保佑「風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進」揭開序幕。

蕭清杰說明，多年來，萬和宮的謝斗及植斗法會均供應素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，去年植斗法會，配合防疫，取消平安粥，改為贈送每人一份平夀麵，今年的植斗法會明天登場，沒有平安粥，往年植斗法會另外煮的「平安福圓」的甜湯圓，在廟旁的空地照常供應。

湯圓 台中市

延伸閱讀

陳時中到大林檢疫所發紅包 強調疫情讓公立醫療被看見

持修「婚禮」二度延期原因 高市衛局指疫情風險難控

盾牌牙醫史書華兌現承諾 捐30萬支持「和平歸來」

雲林240所學校全面門禁管制 高中職校也發送口罩

相關新聞

雲林空品破150紅色警戒 環保局啟動應變防護

環保署預報未來一周（19日至26日）環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，各地風速偏弱且清晨夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散...

台中萬和宮明天植斗法會防疫取消平安粥！供應福圓、贈夀麵

台中市萬和宮今年植斗祈安法會明天登場，配合防疫取消平安粥，僅供應「平安福圓」甜湯圓及每名香客贈送一份夀麵。今天下午，萬和...

合力抗空汙！台南新春紙錢集中燒較去年增44噸

新春拜廟到今天初九「天公生」達到最高峰，台南市環保局大力推動紙錢集中燒，今年由去年9家增為14家廟宇，統計從年初一到今天...

陳時中到大林檢疫所發紅包 強調疫情讓公立醫療被看見

衛福部部長陳時中今日上午視察嘉義大林檢疫所，除代表總統蔡英文發紅包、春節慰問金，慰勞工作人員，更肯定部立醫院醫護人員防疫...

陳亞蘭的嘉慶君遊台灣 台南岸內糖廠影視基地開鏡

台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式，市長黃偉哲到場歡迎劇組來到台南取景。黃偉哲表示，台南人...

台南安南鹽水汙水下水道BOT系統 8年超越71公里

台南市機提推動汙水下水道系統建設，其中安南鹽水BOT系統是台南唯一採用民間業者共同參與政府重大工程建設方式辦理的汙水下水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。