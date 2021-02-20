合力抗空汙！台南新春紙錢集中燒較去年增44噸

新春拜廟到今天初九「天公生」達到最高峰，台南市環保局大力推動紙錢集中燒，今年由去年9家增為14家廟宇，統計從年初一到今天的金紙總載運量2百公噸，較去年156公噸多。

市長黃偉哲感謝廟宇及民眾對紙錢集中燒政策的支持與信任，讓全市紙錢集中燒載運量逐年成長，對於空氣品質有正面效益。他也希望市民能逐步減少紙錢量，優先選用大面額紙錢或「以功代金」，將購買紙錢的金額捐給慈善團體做公益，落實環保、兼做公益。

南市環保局今天表示，今年新春配合紙錢集中燒的寺廟共14座，包括在全台擁有高人氣的首廟天壇、開基玉皇宮，以及開山路大埔福德祠、新化天壇護安宮等。春節期間清潔隊都依寺廟提出的時間去載運紙錢，紙錢專用爐「淨圓滿」除了初一短暫休息外，24小時派員接收與燒化。總計初一至初九載運近百車次，載運量約兩百噸。