聽新聞
test
0:00 / 0:00
合力抗空汙！台南新春紙錢集中燒較去年增44噸
新春拜廟到今天初九「天公生」達到最高峰，台南市環保局大力推動紙錢集中燒，今年由去年9家增為14家廟宇，統計從年初一到今天的金紙總載運量2百公噸，較去年156公噸多。
市長黃偉哲感謝廟宇及民眾對紙錢集中燒政策的支持與信任，讓全市紙錢集中燒載運量逐年成長，對於空氣品質有正面效益。他也希望市民能逐步減少紙錢量，優先選用大面額紙錢或「以功代金」，將購買紙錢的金額捐給慈善團體做公益，落實環保、兼做公益。
南市環保局今天表示，今年新春配合紙錢集中燒的寺廟共14座，包括在全台擁有高人氣的首廟天壇、開基玉皇宮，以及開山路大埔福德祠、新化天壇護安宮等。春節期間清潔隊都依寺廟提出的時間去載運紙錢，紙錢專用爐「淨圓滿」除了初一短暫休息外，24小時派員接收與燒化。總計初一至初九載運近百車次，載運量約兩百噸。
環保局表示，今年1月中旬以來，空氣品質受氣象條件影響，汙染物較容易累積，民眾若拜拜時少金、少香或以功代金，宮廟也能參與紙錢集中燒，就可一起把汙降至最低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言