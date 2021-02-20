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雲林空品破150紅色警戒 環保局啟動應變防護
環保署預報未來一周（19日至26日）環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，各地風速偏弱且清晨夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，使雲林縣兩天來空氣品質達紅色警示等級，其中崙背和麥寮PM2.5都超過150μg/m3，環保局已啟動應變作為，減緩空品惡化。
今天雲林縣空品出現紅色警戒，PM2.5斗六最低也達104μg/m3，虎尾和台西則達149μg/m3，麥寮150μg/m3，最高是崙背153μg/m3。
雲林環保局除強化公私場所及營建工地的污染源管控、執行移動污染源稽查與工地查核等作為外，禁止公共工程開挖及田野引火燃燒申請，一旦查獲將提高3倍以上罰鍰，今天更啟動聯合稽查縣內汽電共生廠、大型污染源及堆置場；也通知學校懸掛空污旗及防護措施。
環保局長張喬維表示，未來一周氣候擴散條件較差，污染物易累積，將會持續管制縣內污染源排放減輕空氣品質不良，建議車輛勿怠速，多利用大眾運輸、勿露天燃燒，適逢農曆天公生，也請大家配合紙錢集中燒或以功代金等環保祭祀 ，同時減少戶外活動，隨時掌握「環境資訊整合App」空品變化資訊，採取防護。
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