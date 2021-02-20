陳時中到大林檢疫所發紅包 強調疫情讓公立醫療被看見

衛福部部長陳時中今日上午視察嘉義大林檢疫所，除代表總統蔡英文發紅包、春節慰問金，慰勞工作人員，更肯定部立醫院醫護人員防疫努力，強調此次疫情深刻體驗公立醫療體系重要性，檢疫需要做到滴水不漏，檢疫所更要發揮最大的量能、避免防疫破口。

中央疫情指揮中心為檢疫、管制外國入境，去年6月在嘉義大林營區，規劃大林檢疫所，對高風險外籍人士、移工等，執行14天、甚至更長天期檢疫管理，至今已服務1000多人次，陳時中今天由衛福部醫福會執行長王必勝陪同，視察大林檢疫所，稱讚部立醫院檢疫作業。

部立嘉義醫院院長黃元德表示，大林檢疫所成立後，支援移工專案、教育部專案、高風險國家專案，除嚴謹為防疫把關外，更落實住民的健康管理，提供一般旅館服務外，還開辦line@群組，讓檢疫所住民有通暢的意見反映管道，也提供人性化感動服務讓檢疫所的住民能獲得更好的照顧。

黃元德說，雖然是在軍營改建「軍事風」的住房風格，但是在「媽媽桑」班護理師照顧下，許多受檢疫民眾都大開眼界，彷彿回味到當年救國團或成功嶺暑訓年代，匆匆一轉眼就度過原本焦慮的14天。

副院長陳詩典也說到，大林檢疫所除提供餐食住宿及各項齊全備品外，貼心因應不同國籍及個別化狀況，讓民眾在檢疫14天期間心情上也備受照顧，遇到霸王級寒流，檢疫所及時因應提供各項保暖物品，完成檢疫時民眾各項感謝雪片般飛來。