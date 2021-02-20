陳亞蘭的嘉慶君遊台灣 台南岸內糖廠影視基地開鏡

台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式，市長黃偉哲到場歡迎劇組來到台南取景。黃偉哲表示，台南人文風景不一而足，都是拍片的好元素，感謝陳亞蘭的劇團選擇在岸內糖廠影視基地拍攝，相信透過各位演員的演出，更能深刻詮釋這段民間故事的人文與地景風貌，預祝劇組拍攝順利、收視長紅破五，並籲請國人一起支持台灣戲劇及市府推動的岸內糖廠影視基地。

《嘉慶君遊台灣》是陳亞蘭籌備兩年，預計將在台視主頻播出的30集電視歌仔戲，全劇以耳熟能詳的經典歌仔戲劇目形式演出，演員陣容堅強，包括陳亞蘭、龍劭華、紀麗如、廖麗君、葉麗娜、陳怡真、何佩芸、林佩儀等。

陳亞蘭表示，此次會選擇嘉慶君遊台灣的劇情，主要就想接地氣，想把台灣各地的美景和文化介紹給更多人知道，讓看到戲劇的國外民眾對台灣更有印象，進而提升台灣的觀光旅遊人潮及國際能見度。

黃偉哲指出，嘉慶君遊台灣是一段膾炙人口的歷史故事，藉由皇帝微服出巡的傳說，蒐羅及呈現台灣各地風土民情，讓更多民眾透過傳統戲曲，瞭解台灣的歷史文化及人親土親，感謝企畫製作團隊到台南拍攝，除了是一部戲劇，也肩負當代影視作品難得的文化傳承責任。

黃偉哲期待透過該劇讓更多人看見台南，未來市府會持續努力推動影視產業，設置的「影視支援中心」可提供完善的公務協助及溝通協調，歡迎優秀影視業者到台南拍片，共同為台灣影視產業發展努力。

今天的開鏡儀式中，黃偉哲率領市府文化局長葉澤山，並與台南市議會議長郭信良、議員蔡育輝、沈家鳳、聲寶董事長陳盛沺、鹽水武廟主委翁再進、金鐘視帝龍劭華、總策畫胡漢新、製作人陳亞蘭及陳秀卿、導演葉鴻偉及所有演員群共同上香虔誠祝禱拍攝作業順利完成。