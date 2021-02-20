快訊

免等40天！韓德義3國AZ疫苗通過EUA 抵台7天內可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳亞蘭的嘉慶君遊台灣 台南岸內糖廠影視基地開鏡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南鹽水區岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式。圖／台南市府提供
台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南鹽水區岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式。圖／台南市府提供

台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式，市長黃偉哲到場歡迎劇組來到台南取景。黃偉哲表示，台南人文風景不一而足，都是拍片的好元素，感謝陳亞蘭的劇團選擇在岸內糖廠影視基地拍攝，相信透過各位演員的演出，更能深刻詮釋這段民間故事的人文與地景風貌，預祝劇組拍攝順利、收視長紅破五，並籲請國人一起支持台灣戲劇及市府推動的岸內糖廠影視基地。

《嘉慶君遊台灣》是陳亞蘭籌備兩年，預計將在台視主頻播出的30集電視歌仔戲，全劇以耳熟能詳的經典歌仔戲劇目形式演出，演員陣容堅強，包括陳亞蘭、龍劭華、紀麗如、廖麗君、葉麗娜、陳怡真、何佩芸、林佩儀等。

陳亞蘭表示，此次會選擇嘉慶君遊台灣的劇情，主要就想接地氣，想把台灣各地的美景和文化介紹給更多人知道，讓看到戲劇的國外民眾對台灣更有印象，進而提升台灣的觀光旅遊人潮及國際能見度。

黃偉哲指出，嘉慶君遊台灣是一段膾炙人口的歷史故事，藉由皇帝微服出巡的傳說，蒐羅及呈現台灣各地風土民情，讓更多民眾透過傳統戲曲，瞭解台灣的歷史文化及人親土親，感謝企畫製作團隊到台南拍攝，除了是一部戲劇，也肩負當代影視作品難得的文化傳承責任。

黃偉哲期待透過該劇讓更多人看見台南，未來市府會持續努力推動影視產業，設置的「影視支援中心」可提供完善的公務協助及溝通協調，歡迎優秀影視業者到台南拍片，共同為台灣影視產業發展努力。

今天的開鏡儀式中，黃偉哲率領市府文化局長葉澤山，並與台南市議會議長郭信良、議員蔡育輝、沈家鳳、聲寶董事長陳盛沺、鹽水武廟主委翁再進、金鐘視帝龍劭華、總策畫胡漢新、製作人陳亞蘭及陳秀卿、導演葉鴻偉及所有演員群共同上香虔誠祝禱拍攝作業順利完成。

台南市文化局表示，位在在鹽水區的「岸內糖廠影視基地」，有仿清代漢人的市街場景，基地內的歷史場景投入相當多的考究與著墨，具有文化、教育和觀光意義；除了清代漢人街市場景外，還規畫有日治時期榮町街景、跨時代醫院場景等，提供給劇組更多元選擇，歡迎導演和製作團隊來台南拍片，帶動在地影視觀光行銷。

台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南鹽水區岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式。圖／台南市府提供
台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南鹽水區岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式。圖／台南市府提供
台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南鹽水區岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式，台南市長黃偉哲（右）到場表達歡迎。圖／台南市府提供
台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南鹽水區岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式，台南市長黃偉哲（右）到場表達歡迎。圖／台南市府提供
台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南鹽水區岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式。圖／台南市府提供
台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南鹽水區岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式。圖／台南市府提供

黃偉哲 歌仔戲 文化局

延伸閱讀

台南鹽水蜂炮、落羽松及木棉花季不取消 黃偉哲說原由

全球最美花道台南白河木棉花季今天登場 估10天後盛開

疫情下天公生！台灣首廟天壇魯麵改福粽 開運紅包改御守

開工日黃偉哲宣布加強這些巿政工作 盼巿民「更滿意」

相關新聞

雲林空品破150紅色警戒 環保局啟動應變防護

環保署預報未來一周（19日至26日）環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，各地風速偏弱且清晨夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散...

台中萬和宮明天植斗法會防疫取消平安粥！供應福圓、贈夀麵

台中市萬和宮今年植斗祈安法會明天登場，配合防疫取消平安粥，僅供應「平安福圓」甜湯圓及每名香客贈送一份夀麵。今天下午，萬和...

合力抗空汙！台南新春紙錢集中燒較去年增44噸

新春拜廟到今天初九「天公生」達到最高峰，台南市環保局大力推動紙錢集中燒，今年由去年9家增為14家廟宇，統計從年初一到今天...

陳時中到大林檢疫所發紅包 強調疫情讓公立醫療被看見

衛福部部長陳時中今日上午視察嘉義大林檢疫所，除代表總統蔡英文發紅包、春節慰問金，慰勞工作人員，更肯定部立醫院醫護人員防疫...

陳亞蘭的嘉慶君遊台灣 台南岸內糖廠影視基地開鏡

台視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》今天在台南岸內糖廠影視基地舉行開鏡儀式，市長黃偉哲到場歡迎劇組來到台南取景。黃偉哲表示，台南人...

台南安南鹽水汙水下水道BOT系統 8年超越71公里

台南市機提推動汙水下水道系統建設，其中安南鹽水BOT系統是台南唯一採用民間業者共同參與政府重大工程建設方式辦理的汙水下水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。