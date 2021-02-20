台南安南鹽水汙水下水道BOT系統 8年超越71公里

台南市機提推動汙水下水道系統建設，其中安南鹽水BOT系統是台南唯一採用民間業者共同參與政府重大工程建設方式辦理的汙水下水道建設，累計已完成共管線71公里，第4期也將啟動，預計明年3 月，共管線將達近98公里。

水利局今天表示，台南開辦的汙水系統有安平、虎尾寮、仁德、永康、官田 (含六甲)、柳營 (含新營、鹽水)及安南鹽水BOT系統。安南鹽水BOT系統總投資金額56.29億元，範圍包含鹽水、安南、安順及四草湖汙水分區約7662公頃，預計在14年內完成公共管線15萬6560公尺，用戶接管3萬9千戶，提高全市用戶接管普及率約6.17%。

8年來除完成安南水資源回收中心，每日可處理1萬3500噸汙水量外，從第1期到第3期工程，到上個月已累計完成7萬1670公尺，用戶接管1萬5208戶，明顯改善安南區居家生活環境。水利局表示，目前除同步進行2、3期工程外，第4期也將在4月啟動，預計至明年3月，安南區鹽水汙水系統可完成公共管線約9萬7739公尺，接管約2萬戶。

市長黃偉哲表示，汙水下水道建設是現代都市所必須的公共設施，也是生活品質的指標，此計畫引進民間資金、技術、財務管理等企業活力，除可改善環境衛生、提升居住品質及健全都市發展，更加速提升汙水下水道用戶接管普及率，提昇國家競爭力。