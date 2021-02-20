台南鹽水蜂炮、落羽松及木棉花季不取消 黃偉哲說原由

台南元宵節鹽水蜂炮恢復舉辦以及從落羽松季、木棉花季及接著學甲蜀葵花都不取消，台南市長黃偉哲今天被問到如何兼顧防疫，他說以前是一波接一波如果不取消的話，就只能落實防疫。

黃偉哲說，去年6月解封到12月的時候又有秋冬專案，就可以知道說，其實疫情是一波未平、一波又起，為什麼？因為你只要稍微有疏忽，在普遍性的而且有效性高的疫苗問世以前，疫情就是一波又一波。如果沒有落實戴口罩，出現破口，或是像部桃一樣，或是像磐石艦一樣，出現了破口，就有可能進入社區，所以大家都要很注意。

黃偉哲表示，今年來大家可以看到春節的人潮，接下來又是產業的季節性的、宗教性的，譬如說媽祖，譬如說王爺、媽祖、元宵節等等，都是人潮群聚的地方。對於人潮群聚的地方，防疫工作一定不能鬆懈。

黃偉哲認為，即便將來已經有疫苗了，但是疫苗的效期，因為疫苗是在非常緊迫的時間下誕生的，所以它的效期有多長？對於變種的病毒的防禦力、防護力有多強？這個還是不知道。所以說即便有疫苗問世，必要的口罩還是不能少。所以只能說，將來疫苗問世之後，有接種過疫苗的國家，將來入境的時候是不是14天居家檢疫的時間可以縮短或減少或免除，只有這樣而已，其實口罩還是不能免的。