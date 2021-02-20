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台南鹽水蜂炮、落羽松及木棉花季不取消 黃偉哲說原由

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天在白河木棉花季開幕活動受訪慶典及觀光如何兼顧防疫。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天在白河木棉花季開幕活動受訪慶典及觀光如何兼顧防疫。記者吳淑玲／攝影

台南元宵節鹽水蜂炮恢復舉辦以及從落羽松季、木棉花季及接著學甲蜀葵花都不取消，台南市長黃偉哲今天被問到如何兼顧防疫，他說以前是一波接一波如果不取消的話，就只能落實防疫。

黃偉哲說，去年6月解封到12月的時候又有秋冬專案，就可以知道說，其實疫情是一波未平、一波又起，為什麼？因為你只要稍微有疏忽，在普遍性的而且有效性高的疫苗問世以前，疫情就是一波又一波。如果沒有落實戴口罩，出現破口，或是像部桃一樣，或是像磐石艦一樣，出現了破口，就有可能進入社區，所以大家都要很注意。

黃偉哲表示，今年來大家可以看到春節的人潮，接下來又是產業的季節性的、宗教性的，譬如說媽祖，譬如說王爺、媽祖、元宵節等等，都是人潮群聚的地方。對於人潮群聚的地方，防疫工作一定不能鬆懈。

黃偉哲認為，即便將來已經有疫苗了，但是疫苗的效期，因為疫苗是在非常緊迫的時間下誕生的，所以它的效期有多長？對於變種的病毒的防禦力、防護力有多強？這個還是不知道。所以說即便有疫苗問世，必要的口罩還是不能少。所以只能說，將來疫苗問世之後，有接種過疫苗的國家，將來入境的時候是不是14天居家檢疫的時間可以縮短或減少或免除，只有這樣而已，其實口罩還是不能免的。

黃偉哲說，台南市是個觀光城市，所以說將來許許多多的活動、許許多多的節慶，如果不取消的話，像鹽水蜂炮如果不取消的話，防疫工作一定不能免。防疫工作將來還是會加強。一些專案隨著中央的規定，譬如說探病的規定減輕減緩了解除了，就跟隨中央的規定來辦理。

台南市長黃偉哲今天在白河木棉花季開幕活動受訪慶典及觀光如何兼顧防疫。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天在白河木棉花季開幕活動受訪慶典及觀光如何兼顧防疫。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天在白河木棉花季開幕活動受訪慶典及觀光如何兼顧防疫。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天在白河木棉花季開幕活動受訪慶典及觀光如何兼顧防疫。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天在白河木棉花季開幕活動受訪慶典及觀光如何兼顧防疫。記者吳淑玲／攝影
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疫苗 黃偉哲 口罩

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