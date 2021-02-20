疫情影響！中正研所報名人數漲三成 電機工程成大熱門

中正大學110學年度碩士班招生考試（筆試）於2月19日在嘉義、台北二區同步登場，共有5,423人參加筆試。校方指出，電機工程、資訊工程及財務金融領域成今年最大熱門。

中正大學45個系所，預計招收533名學生，其中有筆試報考系所人數為5,423人，較去年的4,215人增加了1,205人，校方表示，今年除受疫情影響，多數學子選擇留在台灣升學，中正大學在人工智慧、資通訊、智慧機械等領域的卓越表現也使得該校今年報名人數更大幅成長近三成。

此次中正大學碩士班招生人數由電機工程所拔得頭籌，共有848人報考。「電機人才普遍還是高科技公司的最愛。」報考電機所的邱姓考生認為，台灣半導體需求正在走強，像是台灣晶圓製造高居世界第一，加上之前教育部也公開表示將成立半導體學院，希望未來能不斷的嘗試技術或產品研發。

報考資訊工程所的江姓考生也表示，AI人工智慧這幾年是大熱門，從交通、醫療到娛樂服務，現在各行業引進人工智慧的比例非常高，「而且打開徵才網站搜尋資訊相關需求，AI相關人才就包辦六名，平均年薪也高。」