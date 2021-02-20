全球最美花道台南白河木棉花季今天登場 估10天後盛開

入選全球最美花道的台南白河木棉花季今天登場，目前花開約一成，預估在10天之後發開到五成以後會進入到最美。

市長黃偉哲表示，木棉花一代接一代的努力之下，成為全世界15大令人喜歡的林蔭道。木棉花道一年又一年，遊客人數越來越多，今年即便有疫情影響，也會注做好防疫措施。

黃偉哲說，台南市現在景點越來越多，那我們對景點的維護責任也越來越大，從過去的林初埤大道、木棉花道，到現在有六甲落羽松，都是見證了前人種樹後人乘涼，前人建設後人欣賞。台南市作為一個美麗的花園都市，作為一個美麗的觀光都市，一定要一步一步把景點經營地更好。

白河區長董麗華表示，今年的木棉花與去年相比約約晚十天，可是去年是暖冬今年因為元旦有幾波的寒流，花延遲開放，但本來三四月就是木棉花的花季，目前雖然只有開花一成但也有不同的美。