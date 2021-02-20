寶可夢玩家響應 新北三重捐血換口罩、抽口罩夾

新冠肺炎疫情去年爆發後，影響民眾捐血意願，而農曆春節後季節性缺血情況特別嚴重，有寶可夢玩家今號召其他玩家一起前往三重捐血室捐血，且前100名捐血者還能獲得整盒口罩，並有機會抽到寶可夢口罩夾。

活動主辦單位指出，去年3月起就停止了所有活動策畫可能，旦時隔近年半後再次邀請廣大族群，尤其是年輕人一同站出來熱血響應這個富有熱血又別具意義的公益活動，活動自今上午9點到下午5點。

主辦單位說，為了配合整體防疫，將活動調整為簡易內容，也感謝獲得美德醫療大廠全力且長期贊助實用口罩，這次破天荒贊助200盒，若捐血250CC就送一盒、500CC送兩盒，還有其它寶友的支持捐款與贊助獎品。

而這次活動也有許多知名寶可夢youtuber共同響應，主辦單位表示，未來也將採每3個月定期舉辦，以期順利喚醒更多年輕朋友加入定期捐血行列，拯救血荒。