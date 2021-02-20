校園食安南市列施政重點 教育部訪視南部唯一雙料肯定

教育部國教署公布國中小午餐及校園食品輔導訪視成績，台南市教育局與官田國小脫穎而出，成績傲視南部縣市。教育局強調，南市的營養午餐特別強調，讓孩子學會「健康吃、聰明選，更要讓家長安心、學生吃的開心又放心」。

市長黃偉哲強調，校園食安維護是市府的施政重點，不容有誤，目前已規畫完整的校園午餐督導機制，制定「學校午餐標準作業流程及流程圖」，將午餐供應流程標準化，學校以分階管理、層層把關方式嚴密監控供餐品質。

局長鄭新輝表示，南市推動學校午餐「3心」把關，包含源頭把關有信心、行政整合最貼心及綠能永續最有心。在源頭把關部分，推動「3章1Q」溯源食材成效六都最佳；行政整合部分，推動學校午餐中央廚房化，至目前中央廚房學校共46校，總計供應104所學校午餐。

綠能永續部分，已在108年度全面完成學校廚房舊式鍋爐更新。109學年度更全台首推以學校營養午餐作為教學素材，結合在地食材，規畫「餐前5分鐘」飲食營養教育方案，使學習更貼近生活，達到潛移默化效果。

獲得績優學校的官田國小，為自設午餐廚房學校，供應校內及鄰近嘉南國小師生午餐，校園內闢建有400坪「幸福農場」，讓學生實際參與，體會到務農的辛苦，食物的珍貴。校本課程也結合108新課綱，以食農教育2.0持續推動短中長期規畫，培養孩子食農知識、技能及態度，在推動食農教育成效屢獲高度肯定及認同。