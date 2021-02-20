聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情下天公生！台灣首廟天壇魯麵改福粽 開運紅包改御守
今天是「天公生」，台南許多供奉有玉皇大帝的廟宇都吸引民眾上香祝壽，市長黃偉哲昨天深夜也到北區開基玉皇宮、中西區台灣首廟天壇祭拜，祈求國泰民安、平安度過疫情。首廟天壇因疫情考量，也將魯廟改為福粽、開運紅包改為平安御守。
相傳玉皇上帝是天界最高的神祇，除了主宰仙界眾神，人類和鬼魂也都歸祂掌管，道教尊稱「玉皇大天尊」，民間則稱「天公」。古人認為天地之數始於一、終於九，因此認定九是最大數，道教便將農曆正月初九訂為玉皇上帝聖誕日，也就是「天公生」。
古今都有祭祀玉皇上帝的祭禮，黃偉哲昨晚依循傳統及古禮，到首廟天壇祭拜天公，祈求保佑台灣、保佑台南能安全度過這一波的疫情，也庇祐國人能平安健康快樂。立委陳亭妃、市議員陳怡珍、蔡旺詮、邱莉莉、沈震東和洪玉鳳也一同祭拜。
台灣首廟天壇過去天公生都會準備魯麵供信眾食用，今年因為疫情要避免群聚，將魯麵改為福粽，方便民眾帶回家食用。而首廟天壇往年所準備的開運紅包，也因防疫考量，停止發送，但今年新推出平安御守供民眾索取，民眾只要來天壇過平安橋，就能獲得精緻的天公平安御守。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言