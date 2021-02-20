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疫情下天公生！台灣首廟天壇魯麵改福粽 開運紅包改御守

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣首廟天壇因疫情考量，壽麵改福粽，市長黃偉哲發福粽給參拜信眾。記者鄭惠仁／翻攝
台灣首廟天壇因疫情考量，壽麵改福粽，市長黃偉哲發福粽給參拜信眾。記者鄭惠仁／翻攝

今天是「天公生」，台南許多供奉有玉皇大帝的廟宇都吸引民眾上香祝壽，市長黃偉哲昨天深夜也到北區開基玉皇宮、中西區台灣首廟天壇祭拜，祈求國泰民安、平安度過疫情。首廟天壇因疫情考量，也將魯廟改為福粽、開運紅包改為平安御守。

相傳玉皇上帝是天界最高的神祇，除了主宰仙界眾神，人類和鬼魂也都歸祂掌管，道教尊稱「玉皇大天尊」，民間則稱「天公」。古人認為天地之數始於一、終於九，因此認定九是最大數，道教便將農曆正月初九訂為玉皇上帝聖誕日，也就是「天公生」。

古今都有祭祀玉皇上帝的祭禮，黃偉哲昨晚依循傳統及古禮，到首廟天壇祭拜天公，祈求保佑台灣、保佑台南能安全度過這一波的疫情，也庇祐國人能平安健康快樂。立委陳亭妃、市議員陳怡珍、蔡旺詮、邱莉莉、沈震東和洪玉鳳也一同祭拜。

台灣首廟天壇過去天公生都會準備魯麵供信眾食用，今年因為疫情要避免群聚，將魯麵改為福粽，方便民眾帶回家食用。而首廟天壇往年所準備的開運紅包，也因防疫考量，停止發送，但今年新推出平安御守供民眾索取，民眾只要來天壇過平安橋，就能獲得精緻的天公平安御守。

今天「天公生」，台南市台灣首廟天壇昨晚吸引民眾參拜，為玉皇大帝祝壽。記者鄭惠仁／攝影
今天「天公生」，台南市台灣首廟天壇昨晚吸引民眾參拜，為玉皇大帝祝壽。記者鄭惠仁／攝影

疫情 開運 紅包

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