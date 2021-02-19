花現阿里山！阿里山國家森林遊樂區櫻花季下月登場

春遊熱門景點阿里山花季3月10日至4月10日登場，開花期最早也最長的山櫻花，目前開花5成，花期持續到3月底；壓軸「櫻王」染井吉野櫻，開花期預計3月中旬。

嘉義林區管理處說，山櫻花開花期最早也最長，目前約開花5成；阿龜櫻屬寒緋櫻類群，有「紅粉佳人」別稱，目前開花3成，花期將持續到3月底；「小櫻王」唐實櫻，每年總在櫻王染井吉野櫻綻放前優先盛開，預計3月上旬盛開；「櫻王」染井吉野櫻開花期預計3月中旬。

為疏解假日賞花車潮，公路總局規畫3月13、14，20、21，27、28日；4月2至5日、10日，共1 1個假日，實施交通疏運措施，疏運時段內台18線65.4K(湖底)至88.2K(遊樂區大門)管制小客車通行。

嘉義林區管理處配合交管時段，在台18線29K+300及61K提供搭乘甲乙類大客車及轉乘疏運客運遊客，提前購買阿里山國家森林遊樂區門票的服務。

花季假日交通疏運管制時間為上午6至11點，嘉義林管處配合公路總局在台18線29K+300處設甲乙類大客車臨時售票處，疏運管制時段暫停大客車在遊樂區大門購票，緩解遊樂區車潮壓力。

台18線61K樂野服務區提供欲轉乘接駁車上山旅客的售票服務，民眾可於此處購買車票及門票，配合防疫，今年花季阿里山遊樂區管制人數上限為4355人，當入園人數達3千人及4千人時，將透過LBS簡訊、CMS資訊可變標誌等系統通知遊客，勸導遊客轉往其他景點。