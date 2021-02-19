台南推「魔幻・拾光」質感燈籠 透過折射散發奇幻光彩

元宵節將至，台南市政府今年推出「魔幻・拾光」小燈籠，呼應月津港燈節的主題，幻彩般的花球在夜晚格外璀璨耀眼，與傳統燈籠相當不同，昨晚市長黃偉哲在臉書宣布抽獎免費贈送，立即被搶空。南市府文化局表示，因反應相當熱烈，未來不排除在鹽水月之美術館販售。

文化局指出，今年月津港燈節以「魔幻・拾光」為主題，雖因疫情停辦，但現場仍有燈景布置，民眾可自行前往欣賞。這次的限量小燈籠呼應主題，以看似無色的幻彩膜紙折成花球形狀，光線從中心透出，在不同角度折射，散發出彩虹般的奇幻光彩；夜晚時，只要開啟中心的燈光，即璀璨耀眼，彷彿有種穿越時光的奇幻魔力。

黃偉哲表示，下周就是元宵節，特別收集「魔幻・拾光」小燈籠以及交通部觀光局活力牛燈籠、龍崎文衡殿Q版關公燈籠共2千個，昨晚透過臉書宣布在LINE官方帳號抽獎贈送，馬上被搶空。他說，「魔幻・拾光是我們的必殺燈籠，花團錦簇，還可當戒指手環，別的縣市哪得比？」