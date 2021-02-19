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影／嘉義蘭潭、仁義潭蓄水量吃緊 黃敏惠籲節水抗旱

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義蘭潭水庫蓄水量只剩41%。記者卜敏正／攝影
嘉義蘭潭水庫蓄水量只剩41%。記者卜敏正／攝影

去年無颱風、至今降雨量不足，水情吃緊，嘉義蘭潭水庫蓄水率41％、仁義潭水庫蓄水率50.3％，自來水第五區管理處指出，嘉義地區對工業用戶減量供水7%，非工業戶減10％，若還不下雨，可能最後減供達20%，呼籲節約用水。

中央宣布水情燈號本月25日將轉成減量供水橙燈，面對近年來最嚴峻挑戰，嘉義市長黃敏惠呼籲，「有水當思無水苦」，請大家一起節約用水，生活食衣住行也要身體力行節水，共同合作抗旱

自來水公司第五區管理處提供資料，截至今日蘭潭有效水量約380.34萬公噸、蓄水率41％，仁義潭有效水量約1272.21萬公噸、蓄水率50.3％，合計有效水量計1652.55萬公噸，可支用日數約138天。

市府表示，因應水情吃緊確保民生用水無虞，嘉義市去年12月1日起，市區重要景點包括嘉義公園尿尿小童、小西湖、文化公園、中正公園、東門圓環尿尿小童、世賢路與北港路口，以及世賢路與自由路口等噴水景觀設施暫停噴水。

嘉義 蘭潭 水庫 黃敏惠 抗旱

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