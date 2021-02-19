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九華山地藏庵過爐傳承逾70年 登錄嘉義市定民俗

中央社 / 嘉義市19日電

嘉義市政府日前通過登錄嘉義城隍廟中元祭典、九華山地藏庵過爐及古桃城山海鎮什家將為市定民俗活動及傳統表演藝術，其中地藏庵過爐儀式傳承逾70年，至今仍保留完整儀式。

嘉義市文化局今天表示，地藏庵與城隍廟是嘉義市深具指標性廟宇，近年來，兩間廟宇對於文化資產保留不遺餘力，不僅主動提報各項文資指定登錄，更積極籌設文物館來典藏珍貴史料。

九華山地藏庵董事長黃俊森指出，地藏庵過爐儀式始於1946年，由九華山地藏庵主辦，四大附屬團體包括轎班會、音樂會、大鼓團及將爺會共同辦理，有健全的「跋爐主」習俗。每年農曆10月間舉行過爐儀禮，為「謝冬」系列儀式，過程有跋爐主、拜契儀式、探路、組轎、組織香陣、過爐等儀式。

黃俊森說，近年來廟方積極推動文化資產相關作業，目前正在興建文物館，未來將典藏地藏庵所有的文物資料，讓民眾進一步了解傳統文化的珍貴。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，嘉義市中元祭典活動由嘉義城隍廟開啟鬼門關後，展開嘉義市各區的輪普。期間自農曆6月底前3日至農曆8月2日，包含開鬼門、淨爐除穢、豎燈篙、放水燈、九大柱敬獻、迎斗燈、輪普、夜巡、城隍遶境等活動。

文化局指出，嘉義市登錄的陣頭，繼拱吉堂什家將、振裕堂八家將、振祐堂八家將之後，這次又增加傳承三代、組織健全且師承穩定的古桃城山海鎮什家將，使得傳統表演藝術保存更加完整。

市長黃敏惠說，地藏庵的過爐儀式雖是民間自主發起，但能持續傳承至今，且仍保留完整儀式，廟方保存推動的努力值得肯定。而城隍廟的中元祭典活動更是嘉義市輪普民俗的起點，近年來廟方積極行銷，展現嘉義市中元普度文化特色。

嘉義 城隍廟 中元祭

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