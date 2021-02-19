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九華山地藏庵過爐、城隍廟中元祭 成嘉市無形文化資產

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
九華山地藏庵過爐通過為嘉市無形文化資產。記者卜敏正／翻攝
九華山地藏庵過爐通過為嘉市無形文化資產。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府日前召開無形文化資產審議會，通過登錄「嘉義城隍廟中元祭典」、「九華山地藏庵過爐」及「古桃城山海鎮什家將」三項民俗及傳統表演藝術，其中「九華山地藏庵過爐」首次申請文化資產審議便成功登錄為嘉義市民俗，為該廟首宗文化資產。

「九華山地藏庵過爐」儀式始於1946年，由九華山地藏庵主辦，四大附屬團體-轎班會、音樂會、大鼓團及將爺會共同辦理，有健全之「跋爐主」習俗。每年農曆10月間舉行過爐儀禮，審議委員認為，儀式保存相當完整，展現高度民眾文化認同感，以都會地區信仰形態，展現不同於農村地帶的過爐文化，通過登錄為嘉義市民俗。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，廟方近年積極推動文化資產相關作業，包含文物普查，邀請文化資產保存者呂勝南製作交趾陶裝飾、老照片徵集。目前正在興建文物館，將典藏地藏庵所有文物資料，讓更多人認識傳統文化。

市長黃敏惠表示，地藏庵與城隍廟是嘉義市指標性廟宇，二廟宇積極參與市府各項社福活動，發揮宗教愛人親民精神。近年對於文化資產保留也不遺餘力，地藏庵的過爐儀式雖是民間自主發起，但能持續傳承至今仍保留完整儀式，廟方保存推動努力值得肯定。

城隍廟的中元祭典活動，是嘉義市輪普民俗的起點，包含開鬼門、淨爐除穢、豎燈篙、放水燈、九大柱敬獻、迎斗燈、輪普、夜巡、城隍聖誕遶境等活動，近年廟方積極行銷，讓嘉義市中元普度文化特色展現在國人面前。

古桃城山海鎮什家將，保有家將三師（導師、面師、法師）傳承，在步伐、陣式演化都保有傳統特色，且創造獨特性，是繼拱吉堂什家將、振裕堂八家將、振祐堂八家將之後，另一成為傳統表演藝術的無形文化資產。

城隍廟中元祭通過成為嘉義市無形文化資產。記者卜敏正／翻攝
城隍廟中元祭通過成為嘉義市無形文化資產。記者卜敏正／翻攝
古桃城山海鎮什家將讓傳統表演藝術保存愈趨完整。記者卜敏正／翻攝
古桃城山海鎮什家將讓傳統表演藝術保存愈趨完整。記者卜敏正／翻攝

文化資產 嘉義 城隍廟

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