蔡英文開工第1天下鄉雲林 接地之旅關心農漁光電建設

新春開工第1天，總統蔡英文今天選擇到雲林沿海地區關心農漁和光電建設，聽取地方需求，這項小英「接地之旅」先後到沿海各鄉了解農業現況，總統強調，這是她新春開工第一個離開台北行程，深刻感受地方對於綠電發展和農漁建設的期待，未來綠能產業將因地制宜多元發展，大家合作創造綠能產業、養殖產業及在地環境生態三贏。

蔡英文上午在立委蘇治芬、農委會主委陳吉仲等人陪同下，前往雲林縣水林、口湖及台西等沿海地區視察，並與農漁民座談。

在立委蘇治芬陪同先到水林鄉了解農地重劃和農田水路整治情況，農田水利署長蔡昇甫說，水利會改制後，資源整合，過去水路是一段一段做，今年起將是一區一區做，蘇治芬已爭取兩億多元，興修水林春埔和北港扶朝一帶萬餘公尺水路和滯洪池，全面解決水患並利於灌溉，同時再開創更多農產專區，把離值從兩億多元提升到五億多元。

隨後蔡英文轉往台西關心綠能光電，蔡英文指出，綠能產業是她擔任總統後非常重視的政策，綠能發展也是國際趨勢，像護國神山台積電等許多大企業都很積極購買綠電，政府也很密集開會來協助光電、風電產業發展。

她說，以太陽光電來說，不僅要設置地面型光電，也要用更大力道發展屋頂型光電，另外還有一件重要的事，就是漁電共生專案，希望讓國內太陽光電能因地制宜，多元發展。雲林有非常充足日照，也有重要養殖業，推動光電確實要優先考慮漁電共生方案，確保漁民權益、創造綠能產業、養殖產業及在地環境生態三贏。