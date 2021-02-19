聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡英文開工第1天下鄉雲林 接地之旅關心農漁光電建設
新春開工第1天，總統蔡英文今天選擇到雲林沿海地區關心農漁和光電建設，聽取地方需求，這項小英「接地之旅」先後到沿海各鄉了解農業現況，總統強調，這是她新春開工第一個離開台北行程，深刻感受地方對於綠電發展和農漁建設的期待，未來綠能產業將因地制宜多元發展，大家合作創造綠能產業、養殖產業及在地環境生態三贏。
蔡英文上午在立委蘇治芬、農委會主委陳吉仲等人陪同下，前往雲林縣水林、口湖及台西等沿海地區視察，並與農漁民座談。
在立委蘇治芬陪同先到水林鄉了解農地重劃和農田水路整治情況，農田水利署長蔡昇甫說，水利會改制後，資源整合，過去水路是一段一段做，今年起將是一區一區做，蘇治芬已爭取兩億多元，興修水林春埔和北港扶朝一帶萬餘公尺水路和滯洪池，全面解決水患並利於灌溉，同時再開創更多農產專區，把離值從兩億多元提升到五億多元。
隨後蔡英文轉往台西關心綠能光電，蔡英文指出，綠能產業是她擔任總統後非常重視的政策，綠能發展也是國際趨勢，像護國神山台積電等許多大企業都很積極購買綠電，政府也很密集開會來協助光電、風電產業發展。
她說，以太陽光電來說，不僅要設置地面型光電，也要用更大力道發展屋頂型光電，另外還有一件重要的事，就是漁電共生專案，希望讓國內太陽光電能因地制宜，多元發展。雲林有非常充足日照，也有重要養殖業，推動光電確實要優先考慮漁電共生方案，確保漁民權益、創造綠能產業、養殖產業及在地環境生態三贏。
蔡英文強調，她已充分了解雲林鄉親對綠能的期待，中央會用最大決心來達成轉型目標。至於養殖業者丁武宗等人建議漁電共生太陽能板覆蓋率不要設限等問題，中央會再研討讓政治更彈性，符合地方需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言