人間國寶剪黏藝師仙逝 黃偉哲肯定保原師奉獻

獲頒全國重要文化資產「剪黏泥塑」技術保存者榮銜的王保原仙逝，台南市長黃偉哲今天出席公祭，感嘆保原師的離世令人深深惋惜，對傳統工藝的奉獻精神，永為後世銘記感念。

王保原6日仙逝，享耆壽93歲，黃偉哲上午率文化局長葉澤山、文資處長林喬彬、民政局長顏振標、佳里區長朱雅宏，以及市議員蔡秋蘭、陳昆和等人出席公祭悼念。

文化局表示，王保原民國18年出生於台南佳里，師承其父王石發，屬剪黏大師何金龍一脈傳人，授徒9位弟子，並各自開枝散葉，徒子徒孫眾多。保原師的作品遍布台南市佳里區金唐殿、震興宮、中西區西羅殿、新營區真武殿等10多間廟宇，製作細膩講究、人物表情活潑、肢體動作傳神、花鳥瑞獸玲瓏細緻，極富在地性與藝術性，為近代台灣寺廟傳統藝術裝飾能手。99年11月由原台南縣政府公告「王保原傳統廟宇剪黏工藝」為傳統藝術，王保原藝師為保存者。

保原師技藝精湛純熟並保存傳統工法，精通傳統廟宇建築相關知識，保存許多剪黏製作工具與參考圖冊書籍，深具保存、修復、複製傳統廟宇剪黏技術實力。並擅長製作「月牙形甲毛」、「火柴棒狀甲毛」及繪製傳統廟宇的剪黏圖面，技法表現突出優秀。

民國100年5月為台南市第一位經中央公告指定的「文化資產保存技術保存者」；104年11月獲頒台南市「卓越市民」；106年5月更獲頒「第4屆國家文化資產保存獎」。

王保原在徒弟呂興貴的協助教學下，於101至107年連續開設8期「王保原剪黏創作傳習工作坊」，培訓對剪黏藝術有興趣的學員。保原師終身奉獻於「剪黏泥塑技術」技藝推廣與保存，作育英才無數，並以一雙巧手把畢生技藝精華呈現於作品中。