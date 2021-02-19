快訊

變性網紅人體試驗懷孕？衛部氣炸喊「會要人命」 將調查

秘不發喪8個月？中國證實「中印肉搏戰」共軍4死

人間國寶剪黏藝師仙逝 黃偉哲肯定保原師奉獻

中央社 / 台南19日電

獲頒全國重要文化資產「剪黏泥塑」技術保存者榮銜的王保原仙逝，台南市長黃偉哲今天出席公祭，感嘆保原師的離世令人深深惋惜，對傳統工藝的奉獻精神，永為後世銘記感念。

王保原6日仙逝，享耆壽93歲，黃偉哲上午率文化局長葉澤山、文資處長林喬彬、民政局長顏振標、佳里區長朱雅宏，以及市議員蔡秋蘭、陳昆和等人出席公祭悼念。

文化局表示，王保原民國18年出生於台南佳里，師承其父王石發，屬剪黏大師何金龍一脈傳人，授徒9位弟子，並各自開枝散葉，徒子徒孫眾多。保原師的作品遍布台南市佳里區金唐殿、震興宮、中西區西羅殿、新營區真武殿等10多間廟宇，製作細膩講究、人物表情活潑、肢體動作傳神、花鳥瑞獸玲瓏細緻，極富在地性與藝術性，為近代台灣寺廟傳統藝術裝飾能手。99年11月由原台南縣政府公告「王保原傳統廟宇剪黏工藝」為傳統藝術，王保原藝師為保存者。

保原師技藝精湛純熟並保存傳統工法，精通傳統廟宇建築相關知識，保存許多剪黏製作工具與參考圖冊書籍，深具保存、修復、複製傳統廟宇剪黏技術實力。並擅長製作「月牙形甲毛」、「火柴棒狀甲毛」及繪製傳統廟宇的剪黏圖面，技法表現突出優秀。

民國100年5月為台南市第一位經中央公告指定的「文化資產保存技術保存者」；104年11月獲頒台南市「卓越市民」；106年5月更獲頒「第4屆國家文化資產保存獎」。

王保原在徒弟呂興貴的協助教學下，於101至107年連續開設8期「王保原剪黏創作傳習工作坊」，培訓對剪黏藝術有興趣的學員。保原師終身奉獻於「剪黏泥塑技術」技藝推廣與保存，作育英才無數，並以一雙巧手把畢生技藝精華呈現於作品中。

文化資產 文化局

延伸閱讀

水情嚴峻 南、高提供回收水 任取用

旱象嚴峻！台南25日水情轉橘燈 19口抗旱水井待命支援

台南鹽水蜂炮擬縮小規模集中施放 主炮城仍取消

開工日黃偉哲宣布加強這些巿政工作 盼巿民「更滿意」

相關新聞

2月雪！梅山鄉瑞里科子林李花盛開 賞花如賞雪讓人驚豔

嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景...

牛年到！全台最有 「牛味最牛」的學校就在這間國小

牛年到，全台最有牛味最牛的學校，就是嘉義縣太保市牛將軍廟隔壁的南新國小，什麼東西都與水牛連結，校徽是水牛圖騰，校園很多環...

九華山地藏庵過爐、城隍廟中元祭 成嘉市無形文化資產

嘉義市政府日前召開無形文化資產審議會，通過登錄「嘉義城隍廟中元祭典」、「九華山地藏庵過爐」及「古桃城山海鎮什家將」三項民...

蔡英文開工第1天下鄉雲林 接地之旅關心農漁光電建設

新春開工第1天，總統蔡英文今天選擇到雲林沿海地區關心農漁和光電建設，聽取地方需求，這項小英「接地之旅」先後到沿海各鄉了解...

台南二空新村B區約有170戶社宅 預計114年完工

台南仁德二空新村B區都市更新案今天舉行招商簽約，台南市政府將可取得約170戶社會住宅，預計明年動工，114年完工，117...

自主線上學習南市亮眼 南寧高中獲優良推動、展演獎

台南市立南寧高中在彈性學習時間以WSQ學習策略結合Chromebook等行動載具，引導學生自主學習成果豐碩，榮獲教育部資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。