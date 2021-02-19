快訊

變性網紅人體試驗懷孕？衛部氣炸喊「會要人命」 將調查

秘不發喪8個月？中國證實「中印肉搏戰」共軍4死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自主線上學習南市亮眼 南寧高中獲優良推動、展演獎

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南寧國中推動自主學習成果豐碩，獲得教育部優良自主學習推動獎及優良展演獎。記者鄭惠仁／翻攝
台南市南寧國中推動自主學習成果豐碩，獲得教育部優良自主學習推動獎及優良展演獎。記者鄭惠仁／翻攝

台南市立南寧高中在彈性學習時間以WSQ學習策略結合Chromebook等行動載具，引導學生自主學習成果豐碩，榮獲教育部資訊及科技教育司今年「優良自主學習推動獎」及「優良展演獎」，並獲邀至台北資訊展參展。市長黃偉哲表示，南市深耕資訊教育，整合線上自主學習平台提供學校運用，更能符應新課綱發展內涵。

教育局長鄭新輝今天表示，南市以12年國民基本教育政策及智慧城市發展方向為藍圖，打造具有前瞻性的資訊科技學習環境，培養校園行動學習，創新教學新動能，南寧高中親師生的努力才能獲得教育部的肯定。

過程中，校長蘇宗立親身示範，以準備學習歷程的自主學習計畫與成果為主題，引導學生分組共學與討論，讓學生進行網路自主學習，最後將成果以Google Keep等雲端工具進行整理與輸出。

英語科教師吳佳欣利用分組教學法，以線上資源活化教學，並舉辦發表會增加學生口語表達機會。資訊科主任邱家則利用GoogleClassroom實現半線上課程，增進影片製作教學課程的互動討論，並透過自律學習表單，引領學生反思自學的成效，進而產生自學意識。公民科老師高慧如及秘書林順章，也以Surface、Chromebook為媒介，透過Google Classroom派發功課，以Google表單收學生問卷，獲學生高評價肯定。

自主學習 教育部

延伸閱讀

台南隊爭取新春賀禮 體育署會勘學校運動設施

校長有責無權！ 台南用行政支持系統力挽狂瀾

南市資訊教育連續7年拿特優 學習平台人數1年曾22倍

寒假延長南市國中小行事曆不更動 70萬片口罩發下

相關新聞

2月雪！梅山鄉瑞里科子林李花盛開 賞花如賞雪讓人驚豔

嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景...

牛年到！全台最有 「牛味最牛」的學校就在這間國小

牛年到，全台最有牛味最牛的學校，就是嘉義縣太保市牛將軍廟隔壁的南新國小，什麼東西都與水牛連結，校徽是水牛圖騰，校園很多環...

九華山地藏庵過爐、城隍廟中元祭 成嘉市無形文化資產

嘉義市政府日前召開無形文化資產審議會，通過登錄「嘉義城隍廟中元祭典」、「九華山地藏庵過爐」及「古桃城山海鎮什家將」三項民...

蔡英文開工第1天下鄉雲林 接地之旅關心農漁光電建設

新春開工第1天，總統蔡英文今天選擇到雲林沿海地區關心農漁和光電建設，聽取地方需求，這項小英「接地之旅」先後到沿海各鄉了解...

台南二空新村B區約有170戶社宅 預計114年完工

台南仁德二空新村B區都市更新案今天舉行招商簽約，台南市政府將可取得約170戶社會住宅，預計明年動工，114年完工，117...

自主線上學習南市亮眼 南寧高中獲優良推動、展演獎

台南市立南寧高中在彈性學習時間以WSQ學習策略結合Chromebook等行動載具，引導學生自主學習成果豐碩，榮獲教育部資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。