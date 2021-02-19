自主線上學習南市亮眼 南寧高中獲優良推動、展演獎

台南市立南寧高中在彈性學習時間以WSQ學習策略結合Chromebook等行動載具，引導學生自主學習成果豐碩，榮獲教育部資訊及科技教育司今年「優良自主學習推動獎」及「優良展演獎」，並獲邀至台北資訊展參展。市長黃偉哲表示，南市深耕資訊教育，整合線上自主學習平台提供學校運用，更能符應新課綱發展內涵。

教育局長鄭新輝今天表示，南市以12年國民基本教育政策及智慧城市發展方向為藍圖，打造具有前瞻性的資訊科技學習環境，培養校園行動學習，創新教學新動能，南寧高中親師生的努力才能獲得教育部的肯定。

過程中，校長蘇宗立親身示範，以準備學習歷程的自主學習計畫與成果為主題，引導學生分組共學與討論，讓學生進行網路自主學習，最後將成果以Google Keep等雲端工具進行整理與輸出。

英語科教師吳佳欣利用分組教學法，以線上資源活化教學，並舉辦發表會增加學生口語表達機會。資訊科主任邱家則利用GoogleClassroom實現半線上課程，增進影片製作教學課程的互動討論，並透過自律學習表單，引領學生反思自學的成效，進而產生自學意識。公民科老師高慧如及秘書林順章，也以Surface、Chromebook為媒介，透過Google Classroom派發功課，以Google表單收學生問卷，獲學生高評價肯定。