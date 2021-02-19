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精障病患努力成為清潔專業人力 嘉南療養院10年見成果

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
精障病患努力成為清潔專業人力 ，嘉南療養院輔導就業10年見成果。記者周宗禎/翻攝
精障病患努力成為清潔專業人力 ，嘉南療養院輔導就業10年見成果。記者周宗禎/翻攝

衛服部精神專科醫院嘉南療養院開辦清潔職訓班，10名病情穩定患者經過長達半年訓練春節前夕結訓，院方今起預計3個月時間輔導他們到飯店旅館業、醫院或百貨公司從事清潔工作；尤其職能治療科長期追蹤過去10年輔導就業個案發現，他們重新投入社會後，有高達七成以上能夠自力更生，不但穩定病情也減少家人及社會負擔，呼籲企業主與社會大眾能夠多多接納支持。

受訓者集訓期間學習實習汙垢清潔、收納打掃、園藝維護、環境照護等專業技能，嘉南療養院也提供居家清潔估價技巧，除一技之長外，更讓受訓者有能力可以獨立接案。

院方表示，近10年投入培訓清潔服務專長人員，已有上百人投入職場，雖然他們比一般民眾要花更多時間適應，但是因為病情穩定、而且許多個性較能適應長時間固定工作，經過長期追蹤發現，穩定就業率超過七成。

職能治療科職業復健組長簡穎君指出，當然還是有一部分因為抗壓性比較不足有適應困難，院方並不會放棄，職能治療科還是繼續服務，鼓勵他們繼續回院再訓練，雖然許多業者對任用有精神病患及病史的員工很有疑慮，但最近已有業者因為試用發現他們比一般人更認真、更專注，已經雇用10多人。

院方表示，將持續辦理相關的職業訓練服務，讓更多的身心障礙者有改變人生的機會、找到合適的工作在經濟上獨立自主，回歸社區生活。若需進一步資訊，可撥打(06)279-5019分機1226嘉南療養院職能治療科王家蓁就業輔導員。

精障病患努力成為清潔專業人力 ，嘉南療養院輔導就業10年見成果。記者周宗禎/翻攝
精障病患努力成為清潔專業人力 ，嘉南療養院輔導就業10年見成果。記者周宗禎/翻攝
精障病患努力成為清潔專業人力 ，嘉南療養院輔導就業10年見成果。記者周宗禎/翻攝
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復健 患者

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