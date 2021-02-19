嘉縣17鄉鎮市農會周日選舉 梅山朴子上演綠營茶壺風暴

嘉義縣17鄉鎮市農會農事小組長及會員代表改選，後天周日投票，共計7萬2167名農會會員，選出327席農事小組長、733席會員代表，後續各選9席理事、3席監事，由新理事會聘總幹事，全部設352個投開票所，投票時間上午9點到下午3點，最快下午4點選舉結果揭曉。

17鄉鎮市農會只有義竹鄉藍營掌控，餘16個農會綠營掌控，會員代表837候選人搶733席，農事小組長374候選人搶327席，其中梅山、朴子及大林等3鄉鎮市農會總幹事出現選戰，番路鄉農會唯一無人登記總幹事，無選戰，。

梅山及朴子農會上演綠營內訌茶壺裡風暴，大林農會獨立參選人鎮民代表江明赫挑戰總幹事簡維彥。朴子農會20多年首次出現選戰，前總幹事黃純真推市民代表會秘書呂文皓，挑戰立委陳明文支持現任總幹事田志強，黃、田陣營各推29、27人會員代表候選人，搶45席會員代表，理事各推7席，旗鼓相當。

梅山農會選舉是鄉長選戰延長賽，總幹事黃世裕面對鄉長林俊謀，推農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽挑戰，林俊謀推29人，黃世裕推33人，搶45席會員代表，黃推9席理事，林也推9人，但資格審查，公所派3人資格不符，理事6人不符，申覆複審無效，公所派理事剩3席未過半，讓黃世裕吃下定心丸。

農會選舉碰上疫情，為防疫，農委會指示日進入各投開票所載口罩，酒精清潔；嘉縣府農業處呼籲會員把握神聖選票踴躍投票，投開票所設社區活動中心或廟宇，除唱票、發票、計票、監票人員，縣府統一遴選公教人員擔任指導員。