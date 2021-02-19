幼兒園涉兒虐事件 南市完成調查裁處並送辦

社群團體及報載指台南市永康區某私立幼兒園疑不當管教案，經家長報案，警察局已將事發當日監視錄影畫面移送地檢署偵辦。另外，經聯合到園稽查，幼兒園最高可處9萬元罰鍰。

這件私立幼兒園疑不當管教案，台南市政府教育局、社會局2月5日透過網路社群獲知消息後，隨即於24小時內鎖定園所進行聯合到園稽查。

經查幼兒園有5項園務管理缺失，將依違反幼兒教育及照顧法第51及52條，處新台幣1萬8000元以上、9萬元以下罰鍰。行為人部分，社會局18日按情節嚴重程度，依幼兒教育及照顧法第97條裁處罰鍰；後續教育局將召開不適任人員認定委員會認定不得在幼兒園服務。

教育局特幼教育科今天說明，全案獲悉後即主動依法調查並啟動標準作業流程，到園聯合稽查進行訪談、保全錄影證據。17日再偕同專業資訊人員到園技術處理檔案問題，陪同家長至警局觀看原速影像，雖無在影片直接發現導致幼童手腕受傷的不當行為畫面，但發現當天發生年僅2歲幼童被要求責令罰站達15分鐘管教行為，已違反幼兒教育及照顧法。

此外，稽查園務管理情形，幼兒園有師生比不符、未依規定編班、未依規定配置教師，以及未公開教保服務人員學經歷，將併為裁罰幼兒園負責人1萬8000元以上、9萬元以下罰鍰。

另外，社會局掌握1名教保服務人員有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事，18日依所涉情節，依同法第97條裁處罰鍰。社會局社工除關懷訪視外及陪同勘查錄影帶外，也針對受害幼童及家長身心狀況媒合心理諮商輔導資源，後續視需要提供司法協助及家庭關懷支持。

後續就社會局裁處結果，將對行為人召開不適任人員認定會議，以認定其不得於幼兒園服務期間，責成園方及行為人加強相關正向管教知能研習及機制，提供幼童輔導資源及服務。