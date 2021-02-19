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基層農漁會選舉21日登場 台南多區激烈警嚴查賄及暴力

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市警察局長方仰寧（右三）召開基層農漁會選舉查察會報。記者吳淑玲／翻攝
台南市警察局長方仰寧（右三）召開基層農漁會選舉查察會報。記者吳淑玲／翻攝

110年全國各級基層農漁會選舉，將在2月21日起由農會農事小組長（副組長）、會員代表投票揭開序幕，距選舉投開票日距今不到2天，選情持續升溫。為確保選舉公平、公正進行，防止賄選、賭盤、暴力介入選舉，台南市警局表示，已接獲數起賄選及暴力情資，將主動積極偵辦到底，全力打擊賄選歪風，也將投入大量警力查賄制暴並透過宣導嚴禁賄選，展現淨化選風之決心。

台南市警局指出，市長黃偉哲重視農漁會改選工作，從以往經驗來看，越接近投票日越是賄選的高峰期，警方將秉持毋枉毋縱精神，落實賄選查察，戮力端正選風，務求選舉期間治安平穩，另外也呼籲民眾能勇於出面檢舉賄選。

檢舉專線為0800-024099#4或（06）6322185、檢舉網址：https://www.tnpd.gov.tw，

警方強調，檢舉農漁會選舉候選人賄選者，除檢舉人資料絕對保密外，最高獎金更有新臺幣200萬元，希望經由全民的監督，有效遏止賄選或暴力介入選舉，維護公平、公正且乾淨的選舉環境，健全民主法治精神。

台南市農業局表示，台南市第19屆農會農事小組選舉，各基層農會將選出472席農事小組長、1348席會員代表，後續選出理事、監事，再由理事會聘任總幹事。呼籲農民會員把握手中神聖的選票，不受威脅與利誘，選出能代表農民意志的人選，因應疫情，各農會務必做好防疫措施，進入投開票所一定要配戴口罩，並加強酒精清潔工作。

據指出，台南市32區地方基層農會，有8區出現競爭者，下營區和將軍區農會績優總幹事受到挑戰最受注目，後壁區農會總幹事張逸玟也受到職員林怡歆競爭，另有派系分明的區域也出現挑戰者，力求翻盤，選情呈現拉鋸激烈。

農業局長謝耀清強調，選舉可貴在公平、公正、公開及選賢與能，希望農民會員透過神聖的選票，選出真正能代表農民意志的會員代表與小組長，進而選任合適的理監事及聘任理想的總幹事，讓農會得以永續經營，協助政府推動農業政策。

基層農漁會選舉21日登場，台南市警局將投入查賄制暴並透過宣導嚴禁賄選，展現淨化選風之決心。記者吳淑玲／翻攝
基層農漁會選舉21日登場，台南市警局將投入查賄制暴並透過宣導嚴禁賄選，展現淨化選風之決心。記者吳淑玲／翻攝
基層農漁會選舉21日登場，台南市警局將投入查賄制暴並透過宣導嚴禁賄選，展現淨化選風之決心。記者吳淑玲／翻攝
基層農漁會選舉21日登場，台南市警局將投入查賄制暴並透過宣導嚴禁賄選，展現淨化選風之決心。記者吳淑玲／翻攝

賄選 農會

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