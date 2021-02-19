快訊

NBA／關鍵三分彈鎖勝 林書豪27分率隊上演逆轉秀

臉書再傳全球性當機？ 網友崩潰推特發文抱怨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫延長寒假即將結束 警提前訪學校部署開學護童專案

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
防疫延長寒假即將結束，台南歸仁警方拜訪轄區學校規畫開學護童專案。圖/警方提供
防疫延長寒假即將結束，台南歸仁警方拜訪轄區學校規畫開學護童專案。圖/警方提供

國民小學因肺炎防疫新學期延後到22日開學，寒假即將結束，因各校量測體溫動線以及出入口不同，可能影響交通；台南警方提前今天拜訪轄區各校、了解學生與家長出入交通動線，準備開學日推出「護童」專案，配合校方及志工維護學生上下學安全，讓家長安心。

歸仁警分局表示，由於目前還在防疫階段，為防止群聚感染，各校有許多管制及量測體溫措施，對進入學校動線，家長及學童難免會較不適應及擔憂，且可能會對周邊交通造成影響，副分局長黃宗仁率轄區所長拜訪學校瞭解量測體溫動線及進校入口，以利「超前布署」。

警方首站拜訪歸南國小校長林靜儀，針對校園安全交換意見及執行護童專案配合事項；再往仁德國小對校方首次規畫汽機車分流，與校長李培瑜及主任等現勘周邊交通及學校可能遭遇狀況預判，交換意見及提供必要協助。

歸仁分局長洪頂力表示，政府重視開學期間防疫工作，為維護學童安全且兼顧交通秩序，警方規畫執行「護童專案」，結合志工、導護媽媽、路老師共同守護學童安心上學。

防疫延長寒假即將結束，台南歸仁警方拜訪轄區學校規畫開學護童專案。圖/警方提供
防疫延長寒假即將結束，台南歸仁警方拜訪轄區學校規畫開學護童專案。圖/警方提供
防疫延長寒假即將結束，台南歸仁警方拜訪轄區學校規畫開學護童專案。圖/警方提供
防疫延長寒假即將結束，台南歸仁警方拜訪轄區學校規畫開學護童專案。圖/警方提供
防疫延長寒假即將結束，台南歸仁警方拜訪轄區學校規畫開學護童專案。圖/警方提供
防疫延長寒假即將結束，台南歸仁警方拜訪轄區學校規畫開學護童專案。圖/警方提供
防疫延長寒假即將結束，台南歸仁警方拜訪轄區學校規畫開學護童專案。圖/警方提供
防疫延長寒假即將結束，台南歸仁警方拜訪轄區學校規畫開學護童專案。圖/警方提供

寒假 開學日

延伸閱讀

台南鹽水蜂炮復辦 縮小規模不遶境

開學不再煩惱　「點燃生命之火」助偏鄉孩童改變未來

部桃重啟、學校開學在即 陸軍化學兵今進行大消毒

最佳防疫神器 金山公所量體溫、噴酒精一機搞定

相關新聞

2月雪！梅山鄉瑞里科子林李花盛開 賞花如賞雪讓人驚豔

嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景...

牛年到！全台最有 「牛味最牛」的學校就在這間國小

牛年到，全台最有牛味最牛的學校，就是嘉義縣太保市牛將軍廟隔壁的南新國小，什麼東西都與水牛連結，校徽是水牛圖騰，校園很多環...

基層農漁會選舉21日登場 台南多區激烈警嚴查賄及暴力

110年全國各級基層農漁會選舉，將在2月21日起由農會農事小組長（副組長）、會員代表投票揭開序幕，距選舉投開票日距今不到...

防疫延長寒假即將結束 警提前訪學校部署開學護童專案

國民小學因肺炎防疫新學期延後到22日開學，寒假即將結束，因各校量測體溫動線以及出入口不同，可能影響交通；台南警方提前今天...

小貨車濫倒4噸舊衣物 雲林逮1嫌

台78線快速道路虎尾交流道機車道旁、斗南鎮崙仔溪仁德橋和北銘里石牛溪等偏僻道路，近期紛紛出現大量廢棄衣物，數量估測約4噸...

台南漁光島 籌設帆船訓練中心

台南安平區漁光島海域因地形關係，有屏障可擋住東北季風，全年適合海上運動，市府教育局昨指出，已向體育署提出7千4百萬元計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。