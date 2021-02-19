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防疫延長寒假即將結束 警提前訪學校部署開學護童專案
國民小學因肺炎防疫新學期延後到22日開學，寒假即將結束，因各校量測體溫動線以及出入口不同，可能影響交通；台南警方提前今天拜訪轄區各校、了解學生與家長出入交通動線，準備開學日推出「護童」專案，配合校方及志工維護學生上下學安全，讓家長安心。
歸仁警分局表示，由於目前還在防疫階段，為防止群聚感染，各校有許多管制及量測體溫措施，對進入學校動線，家長及學童難免會較不適應及擔憂，且可能會對周邊交通造成影響，副分局長黃宗仁率轄區所長拜訪學校瞭解量測體溫動線及進校入口，以利「超前布署」。
警方首站拜訪歸南國小校長林靜儀，針對校園安全交換意見及執行護童專案配合事項；再往仁德國小對校方首次規畫汽機車分流，與校長李培瑜及主任等現勘周邊交通及學校可能遭遇狀況預判，交換意見及提供必要協助。
歸仁分局長洪頂力表示，政府重視開學期間防疫工作，為維護學童安全且兼顧交通秩序，警方規畫執行「護童專案」，結合志工、導護媽媽、路老師共同守護學童安心上學。
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