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2月雪！梅山鄉瑞里科子林李花盛開 賞花如賞雪讓人驚豔

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。圖／蘇家弘提供

嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。

蘇家弘說，一大早到瑞里科仔林觀光果園，拍攝李花（黃柑李）滿山滿谷都是李花綻放盛開，今年比往年更美麗，因陽光普照，沒有下雨，很像二月雪般雪白，每個遊客拍攝驚呼連連。

此地路線走瑞里嘉166線（73.8K)，右轉往漫步雲端民宿方向，就可以到達，民眾可以觀賞拍攝，免費入園，科子林紅肉李觀光果園李花進入盛開季節，白花迎風搖曳生姿，連日來吸引遊客上山拍攝美麗畫面。

蘇家弘說　大阿里山區不少地方可看到李樹開花美景，但以科子林李子樹最集中，李樹是經濟作物，拍照時如果傷到枝條或李花，會影響到生產，尤其有些人喜歡拉著開滿白花的枝條合影，很容易傷害到李樹與花，提醒大家拍照時務必保持安全距離，不要損害果農的心血。

嘉義縣文化觀光局說，嘉166縣道沿途除瑞里風景區，還有圓潭生態園區、燕子崖、水社寮、獨立山、瑞奮古道與瑞太古道等，假日出遊，賞花呼吸新鮮空氣、增強免疫力。

嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景，讓人驚豔。圖／蘇家弘提供

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