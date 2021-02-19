快訊

NBA／關鍵三分彈鎖勝 林書豪27分率隊上演逆轉秀

臉書再傳全球性當機？ 網友崩潰推特發文抱怨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛年到！全台最有 「牛味最牛」的學校就在這間國小

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
全台最有牛味學校就是嘉義縣太保市牛將軍廟隔壁的南新國小，什麼東西都與水牛連結，校徽是水牛圖騰。圖／南新國小提供
全台最有牛味學校就是嘉義縣太保市牛將軍廟隔壁的南新國小，什麼東西都與水牛連結，校徽是水牛圖騰。圖／南新國小提供

牛年到，全台最有牛味最牛的學校，就是嘉義縣太保市牛將軍廟隔壁的南新國小，什麼東西都與水牛連結，校徽是水牛圖騰，校園很多環境意象和課程與水牛連結，前年學校代表全縣參與教育部特色遊戲場試辦計畫甄選，以「水牛城堡」提案主題入選，是雲嘉縣市唯一入選學校，去年底啟用。

為何南新如此「牛」呢？原來與在地文史故事連結！校園所在地南新及北新里舊稱「水牛厝庄」，300多年前，明朝遺臣大中大夫葉覲美，矢志反清復明，投效延平郡王鄭成功麾下，鄭命葉覲美率師渡海來台，屯駐虞溪（今朴子溪）南岸。

延平郡王有感於墾荒開闢良田不易，賜葉水牛八頭協助耕作，水牛操勞過度相繼病斃，先民感念水牛辛勞，不忍宰食，乃予厚葬，悼念辛勤耕種之功，地方人士在埋葬處建廟膜拜，稱「牛將軍」。

民國67年12月3日，故總統經國到此，感念水牛對農業貢獻，敬水獻草，指示前縣長涂德錡建廟宇；88年校長陳福來慶祝第一棟教學大樓完工，請藝專畢業生侯春廷構圖，全體老師討論，將水牛做學校校徽，95年第2棟新建教室完工，當時校長張清池建置「勤耕南新」銅鑄作品，主體是校徽上兩隻水牛母子，藝術家王文志製作。

102年整建校門口通學步道重建校門，當時校長陳宸鈁也設計注入水牛和太保綠野平疇意象。現任校長莊政道107年就任，與老師討論108課綱，將水牛文史故事融入，高年級踏查牛將軍廟，請耆老為學生解說。

南新是全縣學生數第三多的學校，超過千名師生每天學習生活，如同水牛勤耕土地，剛成立1年多游泳隊在全縣運動會獲中年級團體第一名；莊政道說，學校環境設備營造與課程教學，都會注入水牛元素，將在今年完成水牛厝游泳池公共藝術，請藝術家歐志成將水牛意象融入作品。

南新國小參與教育部特色遊戲場試辦計畫甄選，以「水牛城堡」提案主題入選，是雲嘉縣市唯一入選學校，去年底啟用。圖／南新國小提供
南新國小參與教育部特色遊戲場試辦計畫甄選，以「水牛城堡」提案主題入選，是雲嘉縣市唯一入選學校，去年底啟用。圖／南新國小提供
95年第2棟新建教室完工，當時校長張清池建置「勤耕南新」銅鑄作品，主體是校徽上兩隻水牛母子，由藝術家王文志製作。圖／南新國小提供
95年第2棟新建教室完工，當時校長張清池建置「勤耕南新」銅鑄作品，主體是校徽上兩隻水牛母子，由藝術家王文志製作。圖／南新國小提供
南新國小108課綱將水牛故事融入，高年級踏查牛將軍廟，請耆老為學生解說。圖／南新國小提供
南新國小108課綱將水牛故事融入，高年級踏查牛將軍廟，請耆老為學生解說。圖／南新國小提供
南新國小108課綱將水牛文史故事融入，高年級踏查牛將軍廟，請耆老為學生解說。 圖／南新國小提供
南新國小108課綱將水牛文史故事融入，高年級踏查牛將軍廟，請耆老為學生解說。 圖／南新國小提供

水牛 藝術家 朴子溪

延伸閱讀

彩繪燈籠高高掛 淡水公所大廳滿滿過節氣氛

童年牧羊愛上水牛 素人畫家春牛圖搶手不割愛

放牧牛隻屢撞火車 花東鐵路難題

陽明山水牛母女運金山 獸醫師：陽管處沒警覺性？

相關新聞

2月雪！梅山鄉瑞里科子林李花盛開 賞花如賞雪讓人驚豔

嘉義縣梅山鄉公園梅花花期結束，山上瑞里村科仔林觀光果園李花接棒盛開，賞花如賞雪，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝李花盛開美景...

牛年到！全台最有 「牛味最牛」的學校就在這間國小

牛年到，全台最有牛味最牛的學校，就是嘉義縣太保市牛將軍廟隔壁的南新國小，什麼東西都與水牛連結，校徽是水牛圖騰，校園很多環...

基層農漁會選舉21日登場 台南多區激烈警嚴查賄及暴力

110年全國各級基層農漁會選舉，將在2月21日起由農會農事小組長（副組長）、會員代表投票揭開序幕，距選舉投開票日距今不到...

防疫延長寒假即將結束 警提前訪學校部署開學護童專案

國民小學因肺炎防疫新學期延後到22日開學，寒假即將結束，因各校量測體溫動線以及出入口不同，可能影響交通；台南警方提前今天...

小貨車濫倒4噸舊衣物 雲林逮1嫌

台78線快速道路虎尾交流道機車道旁、斗南鎮崙仔溪仁德橋和北銘里石牛溪等偏僻道路，近期紛紛出現大量廢棄衣物，數量估測約4噸...

台南漁光島 籌設帆船訓練中心

台南安平區漁光島海域因地形關係，有屏障可擋住東北季風，全年適合海上運動，市府教育局昨指出，已向體育署提出7千4百萬元計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。