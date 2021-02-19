牛年到！全台最有 「牛味最牛」的學校就在這間國小

牛年到，全台最有牛味最牛的學校，就是嘉義縣太保市牛將軍廟隔壁的南新國小，什麼東西都與水牛連結，校徽是水牛圖騰，校園很多環境意象和課程與水牛連結，前年學校代表全縣參與教育部特色遊戲場試辦計畫甄選，以「水牛城堡」提案主題入選，是雲嘉縣市唯一入選學校，去年底啟用。

為何南新如此「牛」呢？原來與在地文史故事連結！校園所在地南新及北新里舊稱「水牛厝庄」，300多年前，明朝遺臣大中大夫葉覲美，矢志反清復明，投效延平郡王鄭成功麾下，鄭命葉覲美率師渡海來台，屯駐虞溪（今朴子溪）南岸。

延平郡王有感於墾荒開闢良田不易，賜葉水牛八頭協助耕作，水牛操勞過度相繼病斃，先民感念水牛辛勞，不忍宰食，乃予厚葬，悼念辛勤耕種之功，地方人士在埋葬處建廟膜拜，稱「牛將軍」。

民國67年12月3日，故總統經國到此，感念水牛對農業貢獻，敬水獻草，指示前縣長涂德錡建廟宇；88年校長陳福來慶祝第一棟教學大樓完工，請藝專畢業生侯春廷構圖，全體老師討論，將水牛做學校校徽，95年第2棟新建教室完工，當時校長張清池建置「勤耕南新」銅鑄作品，主體是校徽上兩隻水牛母子，藝術家王文志製作。

102年整建校門口通學步道重建校門，當時校長陳宸鈁也設計注入水牛和太保綠野平疇意象。現任校長莊政道107年就任，與老師討論108課綱，將水牛文史故事融入，高年級踏查牛將軍廟，請耆老為學生解說。