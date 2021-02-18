盼了20年！ 台南漁光島帆船訓練中心就要實現

台南市安平區漁光島都市計畫正在內政部審議中，教育局體育處已向體育署提出7億4千多萬元計畫，打造南台灣最現代化且最具規模的帆船訓練中心。南市帆船委員會表示，已努力20年，欣喜就快要實現，除了期待結合觀光打造國際級的水上訓練中心，也希望未來興建前也能聽聽使用者的聲音，讓設施更完善。

漁光島因地形有屏障，一年四季皆適合水上運動，也是台南主要的帆船訓練基地。不過，因地上基地多為海埔新生地，難以開發，帆船委員會只能以貨櫃充當器材室，加上相關設備簡陋，連熱水也沒有，受到批評。為此，體育界爭取在漁光島設置帆船訓練中心，市府除了在去年完成水文等調查與評估，並且也審議通過漁光島都市計畫，送審內政部。

體育處也向體育署提出7億4千多萬元漁光島帆船訓練中心計畫，包括主體建築、教室、休息室、換裝、淋浴、器材等空間，以及停車場、周邊環境改善等，期待下個月就有好消息。

台南市帆船委員會副主任委員陳啟榕表示，在漁光島設置帆船訓練中心已經等了20年，之前放置貨櫃當作器材室，總幹事還被控告竊占國土，情何以堪。但也隨著漁光島的美被看見，受到重視，期待此一計畫能獲同意，並趕在112年在台南舉辦全國運動會前完成。