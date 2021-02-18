齊心守護河川 台南市水環境巡守隊招募新血　

台南市有42支水環境守護志工隊，成員1348人，他們來自社區、學校、企業，是打擊汙染的幕後尖兵，目前正招募新血。環保局邀請對維護水環境、守護生態、巡檢水體汙染有興趣的大小朋友一起加入巡守隊行列。

南市水環境守護志工隊含蓋社區24隊、學校16隊、企業2隊，主要任務為巡檢水域環境，小至水溝、水圳、工廠排放口，大至溪流、出水口等，且都是隨時可以關注的對象。例如在散步時可留心經過的水溝是否有異味、水色是否異常及混濁等。

環保局也鼓勵志工隊伍發起或參與淨溪、淨岸及水質檢測宣導，透過活動凝聚團隊對環境的認同，藉由簡單的儀器了解生活周遭的水域環境，培養對環境更深的認識與關注。

去年因應環保署推動「畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用」政策，南市環保局就邀請水環境守護志工隊進行「畜牧糞尿沼液沼渣低碳永續的視察行動」，監看沼液是否溢流造成汙染。

有興趣加入水環境守護志工隊的民眾可至線上填寫報名資料 (網址: https://reurl.cc/kV00Dr)，或撥打報名專線 (06)2690493洽詢。