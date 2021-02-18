紙風車台灣少年金像獎我的家影片徵稿 蔡易餘加碼獎金

紙風車文教基金會為讓小孩子把心目中，最特別家鄉特色記錄下來，舉辦「紙風車台灣少年金像獎-368我的家」徵稿活動，只要投稿就有機會贏得獎金及獎狀，嘉義縣立委蔡易餘得知後，立即媒合大柱營造公司加碼獎金、聲援活動。

紙風車基金會執行長李永豐、副執行長張敏宜、蔡易餘、縣長翁章梁、議員林緗亭、黃榮俊、賴瓊如、戴光宗議員夫人、太保市公所秘書鄭淑分，以及大柱營造董事長傅元柱，上午一起到太保麻魚寮公園開記者會，宣示「紙風車台灣少年金像獎」影片徵稿啟動。呼籲國中、小學生拿手機或相機，錄製2分鐘創意影片。

李永豐說，5G時代來臨，大家人手一機，活動希望讓孩子用創意介紹家鄉，只要入圍紙風車就提供2千元獎金，拿到首獎最高獎金2萬元，即日起至5月10日報名，可上紙風車台灣少年金像獎-368我的家影片徵稿https://bts.paperwindmill.com.tw/pwmbts/368myhome-16808查詢。

蔡易餘說，因應數位時代，手機成為最便利攝影工具，現在流行的Netflix（網飛）就是讓創作者自由創作影片，讓影片公開平台自由播放，只要有創意就會有投資人願意贊助，他認為嘉義小孩也要跟上時代，所以加碼獎金聲援紙風車基金會的活動，只要設籍海區國中小學生，以個人名義或班上同學組隊投稿，報名成功有提供實際作品，個人1千元、班級最高可獲3千元激勵獎金。

蔡易餘辦公室加碼獎金活動辦法：申請日期5月10日至6月10日。地點：蔡易餘朴子服務處：朴子市文化北路120號；申請資格：海區六腳鄉、東石鄉、朴子市、太保市、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉國中小學生拍攝海區影片。