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科技執法！台南永康新增取締攝錄 警提醒銀髮族留意別誤闖

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
永康中山南路車水馬龍、各種號誌、廣告看板林立，駕駛人很容易忽略警用錄影系統取締違規。記者周宗禎/攝影
永康中山南路車水馬龍、各種號誌、廣告看板林立，駕駛人很容易忽略警用錄影系統取締違規。記者周宗禎/攝影

台南警方昨天啟動取締交通違規新式攝錄影系統，永康區因車水馬龍、各種號誌、廣告看板林立，駕駛人尤其年長者很容易忽略警用錄影系統取締違規，顧及許多老人家不知，永康警分局員警今天到社區宣導、提醒銀髮族要特別留意。

永康分局今天結合高雄榮總台南分院，前往龍埔里關懷據點關心長者健康，交通組員警以影片案例分享講解最新交通法令及安全自我防禦觀念，提醒老人家永康中華路與中山南路口17日啟用「科技執法」，應小心避免吃上罰單，也保障自身安全。

交通組警員劉政其表示，年長者外出時交通工具可加裝合法警示燈，穿著亮色系衣著或佩戴反光物件增加辨識度，穿越路口走行人穿越道服，永康人車頻繁，高齡用路人風險相對高很多。

交通組長葉敏旭指出，新式「科技執法」，在永康針對闖紅燈、紅燈越線、超速、路口未保持淨空、直行車占用左右轉專用車道、左右轉車占用直行車道等違規「通通逃不過電眼」將被攝錄開罰，要特別注意。

永康分局長呂世明表示，科技執法目的不在開單，而在防制事故及維護交通順暢，每降低一件交通事故，便可防止至少一個家庭的破碎，大家一起遵守道路交通規範。

事故 銀髮族 交通違規

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