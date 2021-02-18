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癌症篩檢抽大獎送禮券 嘉義縣公衛宣傳拚創意送大獎
嘉義縣衛生局為鼓勵縣民接受乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌篩檢，首次祭出高達30萬元獎品抽獎，還針對6年未做子宮頸抹片篩檢，首次乳房攝影、大腸癌篩檢的鄉親，增加千元禮券特別獎，縣長翁章梁上午主持宣傳會，邀民眾篩檢抽大獎。
除祭高額獎金，還拚創意，邀中正大學傳播系教授盧鴻毅，與「大心戲坊」以傳統歌仔戲說唱逗趣方式，宣傳篩檢重要性，有公衛碩士及傳播博士雙學位盧鴻毅，結合「大心戲坊」，顛覆傳統刻板說教的公衛宣導方法，藉古早人情味戲曲表演，走進社區，參與公部門宣傳，將傳統歌仔戲與現代衛教知識巧妙結合，讓民眾欣賞歌仔戲之美，將公衛健康觀念扎根社區。
翁章梁說，符合國民健康署4項癌篩檢民眾，即日起至9月30日止，完成任何一項檢查，可在5月至9月，月月參加抽大獎，獎項包含冰箱、洗衣機、無線吸塵器、禮券、ＩＰＡＤ等，總金額30萬元，首次篩檢者抽獎福利越高，越早篩檢中獎機率越高。
翁章梁強調，嘉縣推動行動醫療，透過機動、便利方式提供預防篩檢服務，健康生活就從定期篩檢做起，過去民眾總認為健康檢查後，若診斷出癌症也不一定能治癒，因此較為消極，認為不檢查不知情就好，現今醫療發達，民眾要對醫療有信心，及早發現就能及早治療，治癒率非常高。
衛生局長趙紋華說，辦癌症篩檢抽大獎，不是嘉縣癌症罹癌及死亡率高，是為確保鄉親健康，衛福部公佈癌症108年死因第一位，每4分31秒就有1人確診罹癌，癌症時鐘快轉1秒；每年有超過1萬人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌；其中大腸癌連續13年蟬聯第一，癌症篩檢早期發現早期治療，阻斷癌前病變進展，降低死亡率、減少醫療支出，延長生命。
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