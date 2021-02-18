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最常違反5大勞基法規 台南勞工局職安處宣導「勿觸法」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局職安健康處今天舉辦勞基法宣導。圖／勞工局提供
台南市勞工局職安健康處今天舉辦勞基法宣導。圖／勞工局提供

台南市勞工局局長王鑫基表示，根據統計，去年勞基法常見違反樣態主要為「延時工資（加班費）未依規定給付、出勤紀錄未詳實逐日記載至分鐘為止、每7日中未依規定給例假、休息、延長工時超過法定標準（超時工作）及假日出勤未加倍給付工資等」，其中不乏有事業單位因不熟悉相關規定而不慎觸法受罰，影響勞工權益。

台南市勞工局職安健康處今天在東區德光里活動中心舉辦勞基法宣導列車首站，透過共同交流，增進對勞動基準法認識及瞭解，督促事業單位提供合法之勞動條件，保障勞工權益，促進勞資和諧。2月份共計3場，22日在麻豆區農會新生分部、23日在將軍區老人文康活動中心。

勞工局表示，有鑑於台南市中小型事業單位眾多，且分散於各行政區域，今年將再擴及與商圈合作辦理，並精進宣導策略及辦理方式，針對勞基法前五大違法排行榜，將違法態樣以「單點式主題」加強宣導，並輔以輔導及檢查的手段，以重點法條精準宣導之模式，促使事業知法守法，降低違法情形。

勞工局職安健康處代理處長陳美顏表示，嚴罰並非唯一的手段，除必要檢查裁處外，去年也辦理逾1600多場次的輔導，事業單位如不諳法令，可主動向勞工局職安健康處申請輔導，也將針對重點法條製作簡單易懂的宣導圖卡，於勞工局網站-「秒懂勞工權益資訊報你知」專區及勞工局專屬網頁「臺南呷頭路」臉書加強宣傳，勞工權益議題也將製作圖卡置於市府「我在台南」臉書專業廣為宣導，實體據點宣導會的宣導內容及講義也放置在職安健康處官網「職安小學堂」專區。

勞工局 加班費

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