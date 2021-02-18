嘉義市虹彩小牛小提燈免費發送 須戴口罩領取

嘉義市政府迎接元宵節，推出「虹彩小牛」小提燈，市府預計22至24日每天下午4時起，在嘉義市文化公園免費發送，每天限量1000個。配合防疫，民眾戴口罩才能領取。

嘉義市民政處今天表示，每年市府推出的生肖小提燈都廣受市民喜愛，甚至有民眾每年收集小提燈。今年推出的「虹彩小牛」小提燈設計，是以討喜的卡通牛為造型，閃亮大眼睛，搭配上粉色牛鼻子，刻意放大的牛頭與粗粗的牛腳，讓小牛小提燈看起來很呆萌。

嘉義市民政處長劉美鳳指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫情間，「虹彩小牛」小提燈也戴上迷你版的新春福氣口罩，如同向市民宣導正確防疫，口罩要戴好戴滿。配合防疫措施，籲請市民於排隊領取小提燈時，務必戴口罩領取，沒有戴口罩的民眾將無法領取。