影／嘉市彩券行開出百萬大獎 送2萬多紅包給身障團體

嘉義市民生南路上的易億來彩券行日前開出百萬大紅包，由一名20多歲男子買2千元刮刮樂刮中，男子送6600元紅包給彩券行，彩券行為回饋社會，加碼到26800元，捐贈給嘉義市肢體殘障服務協會，將喜氣回饋給社會，造福更多弱勢團體。

嘉義市肢體殘障服務協會理事長張天瑞今天上午贈感謝狀給彩券行，感謝他們對弱勢族群關心，並與店長廖紫嵐和老闆娘江易文共同喊出「投注站是個幸福美好的所在」。

廖紫嵐說，當天是大年初五，刮中百萬大紅包的是一名20多歲的男常客，戴著口罩已記不出長相，本人蠻低調，刮中當下直說「運氣很好」，也承諾要包紅包給彩券行，但因當下人很多，他不想曝光，沒有馬上給紅包，而是翌日早上就包6600元來。

廖紫嵐說，彩券行老闆深感疫情，台灣也算是很幸福，農曆年前便承諾，若開出大獎，願意包紅包給弱勢團體，果真如願，因此便將中獎者的紅包再加碼，送給弱勢團體，希望幫助更多人，帶喜氣給大家。

這次男子刮中百萬後的隔天，又有民眾在易億來彩券行刮中十萬元，該彩券行過去春節期間也曾開出百萬大紅包，讓上門買彩券的民眾絡繹不絕。