快訊

鹽水蜂炮放不放？台南市府今宣布：取消遶境 集中施放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉市彩券行開出百萬大獎 送2萬多紅包給身障團體

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市肢體殘障服務協會理事長張天瑞（左起）感謝易億來彩券行店長廖紫嵐、老闆娘江易文送紅包給身障團體。記者李承穎／攝影。
嘉義市肢體殘障服務協會理事長張天瑞（左起）感謝易億來彩券行店長廖紫嵐、老闆娘江易文送紅包給身障團體。記者李承穎／攝影。

嘉義市民生南路上的易億來彩券行日前開出百萬大紅包，由一名20多歲男子買2千元刮刮樂刮中，男子送6600元紅包給彩券行，彩券行為回饋社會，加碼到26800元，捐贈給嘉義市肢體殘障服務協會，將喜氣回饋給社會，造福更多弱勢團體。

嘉義市肢體殘障服務協會理事長張天瑞今天上午贈感謝狀給彩券行，感謝他們對弱勢族群關心，並與店長廖紫嵐和老闆娘江易文共同喊出「投注站是個幸福美好的所在」。

廖紫嵐說，當天是大年初五，刮中百萬大紅包的是一名20多歲的男常客，戴著口罩已記不出長相，本人蠻低調，刮中當下直說「運氣很好」，也承諾要包紅包給彩券行，但因當下人很多，他不想曝光，沒有馬上給紅包，而是翌日早上就包6600元來。

廖紫嵐說，彩券行老闆深感疫情，台灣也算是很幸福，農曆年前便承諾，若開出大獎，願意包紅包給弱勢團體，果真如願，因此便將中獎者的紅包再加碼，送給弱勢團體，希望幫助更多人，帶喜氣給大家。

這次男子刮中百萬後的隔天，又有民眾在易億來彩券行刮中十萬元，該彩券行過去春節期間也曾開出百萬大紅包，讓上門買彩券的民眾絡繹不絕。

張天瑞說，感謝彩券行將愛心回饋給身障團體，造福更多弱勢，政府成立彩券業希望提高身障者就業，大家行有餘力也回饋社會，讓公益能做得更大。

嘉義市易億來彩券行開出百萬大獎，店長廖紫嵐（左起）和老闆娘江易文同感歡喜。記者李承穎／攝影
嘉義市易億來彩券行開出百萬大獎，店長廖紫嵐（左起）和老闆娘江易文同感歡喜。記者李承穎／攝影
嘉義市民生南路上的易億來彩券行日前開出百萬大紅包。記者李承穎／攝影
嘉義市民生南路上的易億來彩券行日前開出百萬大紅包。記者李承穎／攝影

彩券行 紅包 嘉義

延伸閱讀

數位人民幣紅包新玩法 可與現鈔雙向兌換

店員隨便瞄稱「沒中獎」秒丟彩券 還狠酸她「想硬拗500獎金」

台中彩券行剛開5.3億大樂透頭獎 不到一周再開百萬紅包

每磕1次頭就發400元紅包！外甥女光速磕頭16次 阿姨嚇到腳軟急扶起

相關新聞

落羽松太夯！台南六甲鳳林派出所10輛腳踏車出借爆量

台南六甲落羽松太夯，麻豆警分局鳳林派出所有10輛腳踏車無償提供遊客使用，春節期間超搶手，初步統計春節期間，腳踏車借出32...

防疫阿里山鄒族特富野社下周戰祭 首次縮小規模只有1天

嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典戰祭Mayasvi（瑪雅斯比），定26日上午在特富野社庫巴廣場登場，今年碰上新冠肺炎...

影／嘉市彩券行開出百萬大獎 送2萬多紅包給身障團體

嘉義市民生南路上的易億來彩券行日前開出百萬大紅包，由一名20多歲男子買2千元刮刮樂刮中，男子送6600元紅包給彩券行，彩...

水情不佳 雲林一期稻作春耕啟動輪灌

台灣水情告急，農業大縣雲林也面臨春耕用水吃緊，農田水利署雲林管理處啟動分區輪灌作業紓解灌溉用水情形，管理組長林重元表示，...

台南水情燈號將轉橙燈 市府提供放流水供自由取用

全台水情嚴峻，嘉義、台南地區水情燈號將從2月25日起，從現行的黃燈轉為減量供水的橙燈，台南市長黃偉哲表示，不僅減壓又減量...

防荔枝椿象蟲蟲危機超前部署 嘉縣首施放平腹小蜂防治

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。