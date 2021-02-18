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鹽水蜂炮放不放？台南市府今宣布：取消遶境 集中施放

鹽水蜂炮改集中施放 不開放民眾入場

中央社 / 台南18日電

台南市政府今天與鹽水武廟召開蜂炮集中施放計畫會議，會中決議百年民俗活動不中斷，今年已綁好的炮城將全部集中在鹽水國中依序施放，但不開放一般民眾入場。

台南鹽水蜂炮活動在每年元宵節的前一天登場，鹽水武廟的關聖帝君神轎進行兩天一夜平安遶境時，沿途會有民眾將事先做好的蜂炮城對著神轎隊伍施放，以祈求平安與驅除疫病，總是吸引不少外地遊客跟著神轎隊伍行進，體驗蜂炮炸射的刺激與震撼。

基於配合武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作，台南市政府已宣布今年的月津港燈節與鹽水烽炮相關活動停辦，但部分鹽水民眾希望能保留傳統蜂炮的核心活動，市府近日多次派員與鹽水武廟及地方人士協商。

黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，經過與廟方的初步磋商，往年由武廟設置的活動主炮城今年確定不再設置，民眾自行設置的蜂炮城還是可以放，但不開放一般民眾參與，以免出現群聚。

上午前往鹽水武廟參與協商會議的台南市副市長趙卿惠在會後表示，考量鹽水蜂炮是百年民俗活動，但為配合防疫，會中決議今年將縮小範圍集中施放，且為維護安全，不開放一般民眾進入。

趙卿惠表示，已製作完成的蜂炮城要於明天中午12時前向武廟提出登記，由武廟工作人員前往拍照並由消防局檢查合格才可施放，所有炮城將於26日下午6時至晚間12時全部集中於鹽水國中依序施放，武廟將製作工作證，僅提供炮城施放人員及神轎憑證進入集中施放區。

神轎 鹽水蜂炮

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