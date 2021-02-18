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水情不佳 雲林一期稻作春耕啟動輪灌

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣一期稻作播種期約在2月底至3月初能完成，目前已完成7成，農田水利署雲林管理處實施輪流灌溉，目前勉強可以克服所需。記者陳苡葳／攝影
雲林縣一期稻作播種期約在2月底至3月初能完成，目前已完成7成，農田水利署雲林管理處實施輪流灌溉，目前勉強可以克服所需。記者陳苡葳／攝影

台灣水情告急，農業大縣雲林也面臨春耕用水吃緊，農田水利署雲林管理處啟動分區輪灌作業紓解灌溉用水情形，管理組長林重元表示，目前一期稻作插秧已完成7成，預估能滿足至3月5日播種期結束，但農民仍需節約用水。

雲林一期作計畫灌區農田約有1萬9公頃，除休耕或轉作其他作物農田，實際面積約有1萬3千多公頃；林重元說，春耕期落在立春前15天、後20天左右，是用水尖峰期，今年2月3日立春，一期作播種期約在2月底至3月初能完成。

林重元指出，雲林灌區主要水源來自日月潭、濁水溪，日月潭目前蓄水量約6成、近8千萬噸左右。管理處原每日供給灌溉用水量為9cms到10cms、近80萬噸，但目前水情不佳、必須省用，僅能供給一半水量，約4cms到5cms、40萬噸左右，因此實施輪流灌溉，由各地工作站及掌水工隨時巡察、調配水量，目前勉強可以克服所需。

林重元表示，為滿足農民用水需求，管理處全力以赴調度水源，也請農民加強農田管理、配合輪灌措施並節約用水，以安度旱情。

農業大縣雲林面臨春耕用水吃緊，農田水利署雲林管理處啟動分區輪灌作業，預估能滿足至3月初一期稻作播種期結束。記者陳苡葳／攝影
農業大縣雲林面臨春耕用水吃緊，農田水利署雲林管理處啟動分區輪灌作業，預估能滿足至3月初一期稻作播種期結束。記者陳苡葳／攝影

農民 日月潭 立春

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