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落羽松太夯！台南六甲鳳林派出所10輛腳踏車出借爆量

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆警分局鳳林派出所腳踏車出借超搶手。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局鳳林派出所腳踏車出借超搶手。記者吳淑玲／翻攝

台南六甲落羽松太夯，麻豆警分局鳳林派出所有10輛腳踏車無償提供遊客使用，春節期間超搶手，初步統計春節期間，腳踏車借出325人次，而且是一早就被借走，很多遊客來借不到，六甲區公所爭取設置台南市公共自行車（T-Bike）系統，串聯菁埔埤景點，解決交通停車亂象，讓遊客更愜意遊六甲。

台南六甲落羽松因位在台一省道旁，受限環境缺少停車場，今年遊客爆增令地方人士憂心忡忡，尤其多數遊客在台一省道路邊停車，穿越馬路險象環生，警方在交通管制上人力和壓力備增，在落羽松季開幕到春節期間幾乎無休假勤值，因已是每年春節的常態性熱門景點，停車場和交通規畫有待解決。

六甲區公所鼓勵遊客搭乘火車或公車到林鳳營車站後，可到鳳林派出所借用腳踏車，今年遊客借用情況很踴躍，警方說，遊客借用腳踏車車後，除了到六甲落羽松林遊玩外，也方便到六甲市區品嘗各項小吃及美食，目前提供10輛腳踏車數量不足以應付遊客需求，如果可以設置T-bike可以服務更多人。

台南市交通局表示，目前全市有77處T-bike租賃站，2104輛車營運中，主要集中在台南安平區、南區、北區、東區及新營、永康等，使用人次約320萬，周轉率2點多，今年無編列增設新站的經費，但會檢討以移站方式，像台糖嘉年華站因偏遠及使用率不高就撤站，六甲落羽松及新化老街等地方人土建議設站，會再評估讓更多民眾方便使用T-Bike。

台南麻豆警分局鳳林派出所腳踏車出借超搶手。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局鳳林派出所腳踏車出借超搶手。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局鳳林派出所在腳踏車上安裝車燈。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局鳳林派出所在腳踏車上安裝車燈。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局鳳林派出所腳踏車出借超搶手。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局鳳林派出所腳踏車出借超搶手。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局鳳林派出所腳踏車出借超搶手，鼓勵遊客騎單車欣賞落羽松。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局鳳林派出所腳踏車出借超搶手，鼓勵遊客騎單車欣賞落羽松。記者吳淑玲／翻攝

落羽松 腳踏車 春節

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