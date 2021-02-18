落羽松太夯！台南六甲鳳林派出所10輛腳踏車出借爆量

台南六甲落羽松太夯，麻豆警分局鳳林派出所有10輛腳踏車無償提供遊客使用，春節期間超搶手，初步統計春節期間，腳踏車借出325人次，而且是一早就被借走，很多遊客來借不到，六甲區公所爭取設置台南市公共自行車（T-Bike）系統，串聯菁埔埤景點，解決交通停車亂象，讓遊客更愜意遊六甲。

台南六甲落羽松因位在台一省道旁，受限環境缺少停車場，今年遊客爆增令地方人士憂心忡忡，尤其多數遊客在台一省道路邊停車，穿越馬路險象環生，警方在交通管制上人力和壓力備增，在落羽松季開幕到春節期間幾乎無休假勤值，因已是每年春節的常態性熱門景點，停車場和交通規畫有待解決。

六甲區公所鼓勵遊客搭乘火車或公車到林鳳營車站後，可到鳳林派出所借用腳踏車，今年遊客借用情況很踴躍，警方說，遊客借用腳踏車車後，除了到六甲落羽松林遊玩外，也方便到六甲市區品嘗各項小吃及美食，目前提供10輛腳踏車數量不足以應付遊客需求，如果可以設置T-bike可以服務更多人。