台南水情燈號將轉橙燈 市府提供放流水供自由取用

全台水情嚴峻，嘉義、台南地區水情燈號將從2月25日起，從現行的黃燈轉為減量供水的橙燈，台南市長黃偉哲表示，不僅減壓又減量，目標是減掉11％用水，對於工業用水大戶、洗車業將受到衝擊，希望大家能共體時艱，否則春雨、梅雨若都不來，「大家就要剉咧等」。

南市府水利局指出，安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每天都有提供7790噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，大用水戶、市民可自由前往取用。

黃偉哲說，開春期間降雨不如預期，未來也不知道春雨是否能如期報到紓解旱象，所以必須做最壞打算，目前曾文、南化、烏山頭水庫蓄水量加起來只有1億2千多萬噸，台南市每天用水將近1百萬噸，若不限水僅能再撐4個月，可見水情相當嚴峻。

黃偉哲表示，市區熱門景點河樂廣場早就不開水，游泳池、洗車部分也請他們共體時艱，呼籲市民用水時少量、分段，像是洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，減少洗車用水和定期做漏水檢查等。