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防疫阿里山鄒族特富野社下周戰祭 首次縮小規模只有1天

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典戰祭，26日上午在特富野社庫巴廣場登場，碰上新冠肺炎疫情，長老會議決定戰祭如期舉行，縮小規模，2天祭典活動只辦1天祭典，圖為去年祭典情形。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典戰祭，26日上午在特富野社庫巴廣場登場，碰上新冠肺炎疫情，長老會議決定戰祭如期舉行，縮小規模，2天祭典活動只辦1天祭典，圖為去年祭典情形。圖／嘉縣府提供

嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典戰祭Mayasvi（瑪雅斯比），定26日上午在特富野社庫巴廣場登場，今年碰上新冠肺炎疫情，為避免群聚，長老會議決定戰祭如期舉行，但縮小規模，2天祭典活動只辦1天祭典，恢復傳統方式，不邀外賓、不開放媒體，簡單隆重。

戰祭主辦單位鄒族庫巴特富野社文化發展協會總幹事鄭雅慧說，26日上午9點祭典開始，到中午12點半結束，由大頭目汪義福帶領12個家族長老祭祀，儀式按傳統祭典舉行，但為防疫，參與人數不超過500人，採取實聯制、消毒、量體溫、戴口罩，不邀外賓，不開放媒體。

鄭雅慧表示，以往戰祭舉行2天，開放外賓遊客參與，除傳統祭典，還有傳統文化展演等活動，這次為配合防疫，首次將祭典縮減為1天舉辦，定居山上及旅外的特富野社12家族成員參加，團結共融，祭神敬祖。

縣府說，去年3月6日戰祭在特富野社庫巴廣場盛大登場，縣長翁章梁受邀參加，是第一位參與戰祭的縣長，祭典精神包含族群對於農事、狩獵、信仰、禁忌等習俗；也結合古謠音樂以及圖騰服飾等藝術。

每年的Mayasvi由達邦社及特富野社輪流舉辦，由於戰祭是屬於傳統祭儀，並非一般歡樂慶典；因此為避免觸犯禁忌、干擾祭祀進行，活動期間民眾不可隨意走動，也禁止使用空拍機、喧鬧等。儀式由迎神祭掀開序幕，勇士們走進廣場中央後，便聚集在赤榕樹前進行獻祭儀式、修砍樹幹枝葉，將神樹修剪成天梯，迎戰神降臨；緊接著報戰功、歌舞、送神等，場面隆重。

嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典戰祭，26日上午在特富野社庫巴廣場登場，碰上新冠肺炎疫情，長老會議決定戰祭如期舉行，縮小規模，2天祭典活動只辦1天祭典，圖為去年祭典情形。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典戰祭，26日上午在特富野社庫巴廣場登場，碰上新冠肺炎疫情，長老會議決定戰祭如期舉行，縮小規模，2天祭典活動只辦1天祭典，圖為去年祭典情形。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典戰祭，26日上午在特富野社庫巴廣場登場，碰上新冠肺炎疫情，長老會議決定戰祭如期舉行，縮小規模，2天祭典活動只辦1天祭典，圖為去年祭典情形。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典戰祭，26日上午在特富野社庫巴廣場登場，碰上新冠肺炎疫情，長老會議決定戰祭如期舉行，縮小規模，2天祭典活動只辦1天祭典，圖為去年祭典情形。圖／嘉縣府提供

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