防荔枝椿象蟲蟲危機超前部署 嘉縣首施放平腹小蜂防治

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10顆蟲卵，成效佳。今年碰上長期乾旱，天氣回暖，台南區農業改良場植保人員在中埔鄉，發現越冬荔枝椿象成蟲取食龍眼及荔枝新梢，因此，縣府農業處規畫化學防治、生物防治及及物理防治三管齊下防治。

其中施放荔枝椿象天敵平腹小蜂的生物防治法，下月首次採用，目前已選定竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉、番路鄉，合計約5公頃荔枝、龍眼田區試辦，預定下月開始分三次施放平腹小蜂。

農業處說，化學防治昨天啟動，請農民配合荔枝椿象嘉南區域化學共同防治期程，進行化學防治，荔枝防治期程17日至3月19日，龍眼共同防治期程3月3日至4月2日，荔枝龍眼主要產區，竹崎、番路、梅山、中埔等4鄉農民，執行化學防治每公頃補助2000元，請洽詢土地所在地農會。為求防治效，請農民配合期程，依公告核准藥劑、使用方法及範圍進行共同防治，並於開花期停止施藥，避免誤傷蜂群。

物理防治法，從下周一22日開始收購至5月31日止，收購時間：周一至周四上午9點至下午3點。收購地點：梅山鄉公所、竹崎鄉公所、番路鄉公所及中埔鄉公所。其他鄉鎮亦可至上述4鄉鎮公所繳交，卵片收購標準，每片應至少有10顆未孵化荔枝椿象卵，收購價格每片5元。