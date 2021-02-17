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台南鹽水蜂炮擬縮小規模集中施放 主炮城仍取消

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南鹽水蜂炮為每年元宵節地方盛事。圖／本報資料照片
台南鹽水蜂炮為每年元宵節地方盛事。圖／本報資料照片

部桃疫情危機趨緩，台南鹽水蜂炮是否復辦引發地方熱議，台南市長黃偉哲今上午表示會與鹽水武廟討論一個大家都能接受的決定，下午民政局即前往武廟開會，初步達成將已綁好的小炮城集中施放，改為小規模定點舉行的共識，武廟廣場的主炮城仍維持取消，希望能兼顧防疫及地方民俗，待查訪、仔細評估，最快明天有確定結論。

鹽水武廟主委翁再進說，市長上月宣布取消舉辦蜂炮，不過部分信眾早已將小炮城綁好，約有30座，若讓這些炮城都放在家中相當危險，因此爭取市府能同意小規模施放，武廟主炮城則全部取消，可以不引進過多遊客，但還是要讓這些信眾施放給關聖帝君的小炮城。

黃偉哲今天表示，目前部桃危機已趨緩，考量有些炮城已做好，希望兼顧防疫和地方民俗的需求，做出一個大家都能接受的決定。

民政局表示，為協助降低已綁好的小炮城危險性，因此市府也傾向將這些已製作好的小炮城集中施放，但最快可能要明天才能確定結論。

黃偉哲 疫情 鹽水蜂炮

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