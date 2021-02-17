雲林78快道及大橋下變垃圾場 網友撻伐：公德心呢？
台78線快速道路虎尾交流道下機車專用道旁，被民眾發現遭傾倒約7噸貨車容量的廢衣物，對照一旁矗立著「請勿亂丟垃圾」警示標語，相當諷刺；無獨有偶，西螺大橋下也被丟置鞭炮盒、濁水溪河畔下也出現垃圾包；今天上午虎尾、西螺兩鎮清潔隊已派員前往現場清理乾淨，呼籲民眾發揮公德心、垃圾不落地。
網路社團「虎尾人讚出來」日前有民眾發文指出，78線快道下出現大量廢衣物，目測約有兩輛3.5噸貨車量，相當驚人，不排除是過年前民眾清出的回收舊衣。貼文一出引起網民熱議，有人戲稱是「過年限定奇景」；虎尾鎮公所今派出4輛清潔車清理現場，並表示將以最快速度安排該處設置移動式監視器，防止變成髒亂點。
同時在另一網路社團「西螺囝仔」也有民眾發文表示，西螺大橋下高灘地有十多個鞭炮外盒，橋墩下也出現一袋袋垃圾包，形容此景宛如「過完節後的浩劫」。
目前正逢西螺燈會期間，加上新春連假長達7天，出入遊客增加，但仍有民眾未能發揮公德心，為圖一時方便，未將垃圾帶走，多名網友留言撻伐「觀感不佳，也造成其他遊客不便」。
西螺鎮公所表示，今接獲民眾通報後，清潔人員已將遭堆置的髒亂點垃圾清除完畢，希望民眾賞燈、玩樂之餘都能保持公德心，維護場地清潔，「留下回憶，垃圾帶走」。
西螺燈會將舉行至3月1日，燈區每天夜間點燈時段除派清潔人員隨時清掃，出、入口處也有設置定點垃圾桶及回收桶各一座，高灘地入口處同樣設置垃圾桶及回收桶各一座，方便民眾隨手投丟垃圾。
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