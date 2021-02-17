境外空汙揮之不去 南市從移動汙染源下手
強烈冷氣團南下，帶來空氣汙染物，台南市今天有多處達橘色警示。環保局表示，面對境外空汙，積極管制汽機車等移動汙染源，努力減緩空污問題，去年淘汰老舊柴油車近1千2百輛，並汰換7萬4千輛老舊機車，其中二行程機車3.7萬輛，淘汰率6都第1；機車到檢率也高達83.6%，也是連續10年6都第1，成績亮眼。
市長黃偉哲表示，去年首度對96年6月30日前出廠的老舊機車提供汰舊換新加碼補助，藉此提高市民使用低汙染電動機車意願，統計去年全市電動機車設籍數近4萬4千輛，近3年成長率532%，排名6都第1。
今天上午台南市新營、善化、台南及安南監測站數據都達橘色警示，但中午過後，隨著北風轉強，擴散條件大幅好轉，空氣品質逐漸轉為黃色。南市環保局表示，會密切觀察天氣型態與空品變化，並會在官網臉書提供每周空氣品質概況與提醒，提供民眾外出參考。
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